Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу

Целями терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и российские военные. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве.