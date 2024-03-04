Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его заменил Александр Яковец. Оба этих документа опубликованы на сайте офиса президента Украины.
«Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины», — гласит указ.
При этом причина увольнения не называется. Герега занимал данную должность с 2021 года.
В состав сил поддержки ВСУ входят войска РЭБ, инженерные войска, а также радиационной, химической и биологической защиты. Также там числятся и военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.
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