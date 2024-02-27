Волков: Юлия Навальная не навестила мужа ни разу за три года

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Вдова оппозиционного политика Алексея Навального* ни разу за три года не навестила мужа ни в колонии, ни в СИЗО, об этом рассказал председатель ОНК Москвы, член Общественной палаты РФ Георгий Волков.
«За время содержания Навального* и в СИЗО, и в колонии его супруга ни разу не посетила его, несмотря на то, что все возможности и для краткосрочных, и для длительных свиданий у нее были, никто этого не лишал их семью», — сообщил Волков в интервью для «РИА Новости».
Напомним, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти политика. В настоящий момент все обстоятельства смерти Навального* устанавливаются, однако, как сообщили во ФСИН, заключённому стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Навальному* вызвали скорую помощь, но спасти жизнь политика медики не смогли.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева