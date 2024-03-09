Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика

На пресс-конференции, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, переводчик-синхронист столкнулся с трудностями и не смог нормально перевести вопросы журналистов, а также слова Эрдогана для Зеленского.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в 2023 году на вопрос о НАТО Зеленский ответил, однако перевод ответа не был включен для Ниинисте. Когда журналисты спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ожидает на предстоящем саммите в Вильнюсе, Ниинисте признался, что его не проинформировали о переводе.
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