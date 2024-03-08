Зеленский собирается уволить главу МИД Украины Кулебу

Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что у президента возникло много вопросов к министру. В частности, имеются претензии по кандидатурам послов, которых предоставляет внешнеполитическое ведомство.
Издание пишет, что в офисе президента недовольны работой МИД, поэтому будут приниматься решения для исправления этой ситуации.
Наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИД является Игорь Жовква, который курирует внешнеполитическое направление, уточняет издание.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского.
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Издание пишет, что в офисе президента недовольны работой МИД, поэтому будут приниматься решения для исправления этой ситуации.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского.
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Анастасия Чинкова