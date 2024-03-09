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Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

09 марта 2024, 01:53
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России, передает РИА Новости.
«Мы не видим представителей России на таком саммите», — высказался Зеленский, выразив приверженность своей устоявшейся позиции о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия РФ. ​

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Киеву с участием Москвы. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.


Москва эту идею категорически отвергает. Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что если на Украине хотят переговорного процесса, то необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Он отметил, что никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России
08 марта 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/ Максим Гучек

Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган следом за переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Его слова передает ТАСС Со ссылкой на турецкие каналы.
Эрдоган выразил сожаление, что предпринятая в 2022 году в Стамбуле дипломатическая инициатива не принесла результатов.

Конфликт между Киевом и Москвой должен закончиться в результате переговоров, убежден президент Турции. Поэтому он выразил полную готовность провести мирный саммит.

Зеленский же в свою очередь заявил, что участие РФ в саммите об урегулировании допустимо только после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.

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В Днепропетровской области повреждён инфраструктурный объект
Глава ОВА Лысак: инфраструктурный объект повреждён в Днепропетровской области
08 марта 2024, 21:04

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что объект был повреждён в результате пяти атак беспилотниками и трёх артиллерийских обстрелов.

Ранее Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало информацию о том, что российские военные нанесли удар с помощью РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов.

Также в ведомстве сообщали, что за минувшую неделю средствами ПВО было уничтожено 796 украинских беспилотников.

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Офицер НАТО возмутился уничтожению в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ
08 марта 2024, 19:54

Фото: iStock/bbsferrari

США ликвидируют склады с кассетными и иными боеприпасами вместо того, чтобы передать их украинской армии. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
У США имеется четыре миллиона снарядов, склады с которыми активно ликвидируются. В это же время на Украине заметно не хватает боеприпасов. Однако власти не отдают их ВСУ, и непонятно почему, возмутился Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт отступать, если США и Евросоюз не возобновят в необходимых количествах поставки вооружений. В настоящее время, по его словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит.

Напомним, что сенат США уже принял законопроект, предполагающий ассигнование на нужды Украины свыше 60 миллиардов долларов и иные формы поддержки. Однако в палате представителей отказываются принимать этот документ.

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#всу
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#вооружение
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МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС шаткая
08 марта 2024, 19:53

Фото: iStick/Дмитрий Ларичев

В распространенном МАГАТЭ пресс-релизе отмечается, что генеральный директор Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неустойчивой и шаткой.
«За последние 18 месяцев крупнейшая в Европе атомная электростанция восемь раз пережила полную потерю внешнего электроснабжения, что вынудило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. В истории атомной энергетики это беспрецедентная ситуация и явно неустойчивая. Я по-прежнему крайне обеспокоен ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал Гросси.
Рано утром в среду, 6 марта, эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, за которым последовал звук работающего стрелкового оружия вблизи станции. ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по её защите от БПЛА в этом районе, при этом сама электростанция не подвергалась нападению, и не было никаких повреждений или жертв.

Встречу с президентом России Владимиром Путиным 6 марта Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной. Стороны обсудили соблюдение принципов безопасности на Запорожской атомной электростанции в дальнейшем.

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#эксперты
#меры
#магатэ
#заэс
#проверка
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Гладков: Два БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Белгороду
08 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/aapsky

Два украинских беспилотника самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал о случившемся Гладков.

Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка Грайворонского городского. Два человека погибли, ещё один тяжело ранен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вячеслав гладков
#белгород
#всу
#сво
#пво
#бпла
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«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину
Макрон в очередной раз уклончиво ответил на вопрос об отправке войск на Украину
08 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь уклончиво ответил на вопрос об отправке европейских войск на Украину, в эфире BFMTV.
«Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — заявил Макрон.

Напомним, в конце февраля французский лидер заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».

Макрон также заявил, что победа России в конфликте на Украине угрожает европейской безопасности.

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#франция
#украина
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МВД РФ объявило в розыск украинского военного Родина, виновного в ударе по Лисичанску
МВД объявило в розыск виновного в ударе по Лисичанску военного ВСУ Родина
08 марта 2024, 17:53

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады ВСУ Евгения Родина, виновного в ударе по пекарне в Лисичанске. Информация следует из данных розыскной базы ведомства.
Напомним, что 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск ЛНР. В помещении в этот момент находилось большое количество людей. В результате удара погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок.

В базе уточняется, что командир ВСУ разыскивается по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что российские войска активно уничтожают образцы военной техники НАТО в зоне спецоперации, ослабляя тем самым украинскую армию.

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#мвд
#розыск
#всу
#военные
#атака
#лнр
#погибшие
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«Страна.ua»: Киевлянам начали выплачивать по 30 тысяч гривен за мобилизацию
08 марта 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованные горожанам, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, денежные выплаты уже получили 473 киевлянина, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года. Сообщается, что военнослужащим выплатили по 30 тысяч гривен (примерно 71 тысяча рублей).

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, эта денежная выплата является единоразовой. Чтобы получить её, киевлянину необходимо предоставить удостоверение личности и справку из банка, после чего на его счёт будут переведены указанные 30 тысяч гривен.

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#мобилизация
#украина
#киев
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Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
08 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские укрепления на полях спецоперации в разы превосходя украинские, видно это даже из космоса. С таким заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — признался Кривонос.

По словам генерала, эта проблема существует на протяжение десятилетий. Однако, командование Вооружённых сил Украины пустило ситуацию на самотёк и упустило то время, за которое укрепления можно было подправить и подготовиться к вооружённому конфликту.

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#вс рф
#всу
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