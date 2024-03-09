Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России, передает РИА Новости.
«Мы не видим представителей России на таком саммите», — высказался Зеленский, выразив приверженность своей устоявшейся позиции о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия РФ.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Киеву с участием Москвы. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.
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