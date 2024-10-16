«Зелёные человечки»: Музыкант Лоза высказался о встрече с инопланетянами

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Британские астрономы обнаружили доказательства разумной инопланетной жизни. Странный радиосигнал впервые нашли еще в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Отмечается, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации. По словам ученых, доказательства жизни пришельцев будут известны менее чем через месяц.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что в пришельцев не верит.
По его мнению, звездное небо, описанное в учебниках, не соответствует логике.
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«То, что этот мир создан, это очевидно, так как сам он не смог бы стать настолько сложным и совершенным. Но в то, что его создали какие-то зелёные человечки, я поверить не могу», — сказал певец.
По его мнению, звездное небо, описанное в учебниках, не соответствует логике.
«Если всё куда-то летит и движется, оно не может быть таким статичным, каким мы его видим. Соответственно, и сигналы, пойманные приборами, должны трактоваться как-то иначе», — поделился Лоза.
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Анастасия Бондарева