Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
20 сентября Катя Лель отмечает юбилей — артистке исполняется 50 лет. В честь этого события редакция «Радио 1» решила вспомнить её творческий путь и рассказать, чем звезда занимается сейчас.
Биография Кати Лель
Детство и юность певицыКатя Лель родилась в 1974 году в Нальчике. С детства она проявляла интерес к музыке и пению. После окончания школы девушка поступила в музыкальное училище.
Начало карьеры в киноПервые шаги в карьере Катя Лель сделала в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах. Дебютом для нее стал фильм «Ландыш серебристый – 2», за ним последовали сериалы «Клуб», «Счастливы вместе», «Тайны института благородных девиц».
Фанаты всегда с интересом наблюдают за участием Лель и других проектах — «Слава богу, ты пришел», «Розыгрыш».
Песни Кати ЛельПервый сольный альбом «Елисейские поля» Катя выпустила в 1998 году. Певица активно гастролировала по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией.
Среди самых известных композиций певицы можно выделить «Мой мармеладный», «Я по тебе скучаю» и «NLO». Эти песни стали настоящими хитами и покорили сердца многих слушателей.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Осенью 2023 года хит «Мой мармеладный» стал настоящим открытием для западных блогеров: англоязычные пользователи создавали короткие видеоролики, двигаясь в ритме песни и подпевая на припеве.
Многие пользователи также прониклись духом российской эпохи начала двухтысячных: для записи видео они надели меховые шапки, шубы и ярко красились. Что самое удивительное, композиция заняла третье место на международной музыкальной платформе Spotify в рейтинге «50 вирусных трендов».
Личная жизнь Кати ЛельПервым мужем певицы был продюсер Александр Волков. Они прожили вместе около восьми лет, но в итоге расстались. Причиной развода стали разногласия в творческих вопросах.
Второй брак с Игорем Кузнецовым казался очень гармоничным, но в 2023 году семья распалась. Уроженец Одессы прожил вместе с супругой и дочкой в Москве больше 18 лет, но спецоперация России на Украине стала для мужчины серьезным ударом, из-за чего он пристрастился к алкоголю. Ряд СМИ писал о том, якобы супруг изменял певице.
Но в результате супруги расстались без ссор и скандалов, им удалось сохранить нормальные взаимоотношения.
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Скандалы с Катей Лель
НЛОВ 2019 году Лель заявила, что видела НЛО. Певица отмечала, что это событие изменило её мировоззрение и заставило задуматься о существовании других цивилизаций. Это заявление вызвало большой резонанс в СМИ. Некоторые журналисты даже обвинили певицу в пиаре на этой теме. Однако сама Катя Лель утверждает, что говорит правду.
Отар КушанашвилиВесной этого года Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, который сейчас борется со злокачественной опухолью в кишечнике. Певице не понравилось, как Отар отреагировал на ее заявления об инопланетянах, заявив, что якобы она выжила из ума. Теперь артистка хочет отсудить в свою пользу 6,5 миллионов рублей.
Лель заверила, что приняла решение судиться с Отаром задолго до того, как здоровье журналиста ухудшилось. Артистка отметила, что желает оппоненту только здоровья. Отар на все это ответил, что не боится ни онкологии, ни инопланетян.
Лера КудрявцеваВ 2022 году Катя Лель и телеведущая Лера Кудрявцева поссорились в эфире шоу «Суперстар. Возвращение». Кудрявцева раскритиковала певицу за исполнение собственной песни в шоу и неуместное упоминание Нарцисса. На это Лель заявила о неадекватности телеведущей. Между знаменитостями произошла перепалка, которую наблюдали не только участники передачи, но простые зрители.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Скандал Кати Лель и Александра ВолковаЕщё один скандал произошёл в далеком 2006 году: певица обвинила своего бывшего продюсера Александра Волкова в том, что он украл у неё права на песню «Джага-джага». По словам Кати Лель, Волков незаконно присвоил себе авторские права на эту композицию. В результате судебного разбирательства было установлено, что права на песню принадлежат певице.
Инопланетяне и мировоззрение певицы Кати ЛельМировоззрение Кати Лель отличается от общепринятого. Она верит в существование инопланетных цивилизаций и считает, что они могут быть более развитыми, чем человечество. Эта вера повлияла на её творчество и образ жизни. Певица часто говорит о своих убеждениях в интервью и выступлениях.
Катя Лель считает, что инопланетные цивилизации могут помочь человечеству решить многие проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, войны и бедность. Она надеется, что когда-нибудь люди смогут установить контакт с инопланетянами и наладить с ними сотрудничество.
Певица также считает, что инопланетяне уже посещали Землю в прошлом. Она приводит в пример древние рисунки и легенды, которые, по её мнению, свидетельствуют о контактах людей с пришельцами.
Конечно, взгляды Кати Лель вызывают споры и критику со стороны некоторых людей. Однако певица продолжает верить в то, что она говорит. Лель считает, что каждый человек имеет право на своё мнение и стоит уважать чужие убеждения.
Катя Лель в 2024 годуКатя Лель продолжает заниматься музыкой и выступать перед публикой. Она также активно участвует в благотворительных проектах и помогает нуждающимся. Певица по-прежнему остаётся активной и жизнерадостной.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В 2023 году артистка выпустила новый альбом под названием «Моя тема». В него вошли как новые композиции, так и уже известные хиты певицы в новых аранжировках. Альбом получил положительные отзывы критиков и слушателей.
Певица продолжает гастролировать по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией. Её концерты всегда проходят с аншлагом, что говорит о популярности Кати Лель среди слушателей.
Кроме того, певица активно ведёт свой блог в социальных сетях, где делится с подписчиками своими мыслями, чувствами и переживаниями. Певица открыта для общения и всегда готова ответить на вопросы своих поклонников.
Лель продолжает участвовать в различных проектах, связанных с изучением космоса и поиском внеземной жизни. Певица считает, что это важная работа, которая может помочь человечеству лучше понять себя и своё место во вселенной.
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