«Связь с марсианами»: Ученый раскрыл, стоит ли ждать встречи с НЛО

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2 июля во всем мире отмечают День НЛО. Межгалактические просторы не дают покоя людям уже множество веков.
Например, пару лет назад калифорнийские ученые заявили, что инопланетяне могут вступить в контакт с жителями Земли уже в 2029 году. Для связи к зонду «Пионер-10» они прикрепили «межзвездное письмо», которое якобы сможет дать представление инопланетному разуму о человечестве.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций.
По его словам, существует программа «SETI» по поиску внеземных цивилизаций, однако официальных доказательств существования жизни на других галактиках нет.
Он добавил, что все ученые — скептики, которые проводят миллион проверок прежде, чем утверждать какую-то истину.
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Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций.
«На мой взгляд это полная чепуха. Никаких писем нет. Еще 15 и 20 лет назад были сообщения, что нужно ждать связь с марсианами. Да, официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций и внеземной жизни, но фактически она не обнаружена ни в каком виде вне нашей земли. Идут поиски в солнечной системе, обнаружены следы фосфина на Венере, в Европе под Ледяным океаном может существовать жизнь, на Марсе есть вода, но никаких проявлений не обнаружено», — заявил эксперт.
По его словам, существует программа «SETI» по поиску внеземных цивилизаций, однако официальных доказательств существования жизни на других галактиках нет.
«Единственный источник, из которого можно получать информацию — электромагнитное излучение, то есть свет. Это и радиодиапазон, инфракрасный диапазон, видимый диапазон, фиолетовый диапазон — это все и есть фотон, электромагнитная волна на разных частотах. Например, свет от галактики мы не можем увидеть из-за полевого облака, но на инфракрасном диапазоне мы его можем наблюдать. Если фотон идет со скоростью света, он идет до нас 10 тысяч лет, то есть был выпущен 10 тысяч лет назад. Чем дальше от нас находятся источники света, тем мы дальше уходим в прошлое. Даже если был получен сигнал из соседней галактики, где расстояние миллион световых лет, то это было миллион лет назад. Как с ними общаться? Пропасть. Так все и задумано, чтобы мы не мешали друг другу», — объяснил специалист.
Он добавил, что все ученые — скептики, которые проводят миллион проверок прежде, чем утверждать какую-то истину.
«А инопланетяне, как обычно оказывается, имеют природное и естественное происхождение, это находит объяснение практически всегда», — заключил Николай Железнов.Читайте также:
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Анастасия Бондарева