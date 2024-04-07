Землю накроет 198-километровая тень Луны во время солнечного затмения

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Тень, которая образуется от Луны во время затмения 8 апреля, будет иметь ширину 198 километров. Об этом агентству ТАСС сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Луна закроет Солнце восьмого апреля. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.
Максимальная фаза затмения составит 4 минуты 28 секунд. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.
Жители Москвы невооруженным взглядом смогут увидеть корону, образованную вокруг Луны, а также несколько ярких звезд поблизости.
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Максимальная фаза затмения составит 4 минуты 28 секунд. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.
Жители Москвы невооруженным взглядом смогут увидеть корону, образованную вокруг Луны, а также несколько ярких звезд поблизости.
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Анастасия Хохлова