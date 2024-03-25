«Важно найти баланс»: Что принесет с собой лунное затмение 25 марта

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Полутеневое Лунное затмение в Весах состоится в понедельник 25 марта. В Москве и Подмосковье видно это небесное явление не будет. Его время приходится на утренние часы.
Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», чего ждать в этот день.
Появляется потребность в равновесии и гармонии во всём. Важно найти баланс и учитывать не только свои желания, потребности, стремления, но и окружающих, близких людей. В этом поможет ответственность. Лунное затмение позволит гармонизировать свою судьбу.
В любви главное — не ошибиться с выбором. Осторожнее надо быть с заманчивыми перспективами, которые могут оказаться пустыми.
Благоприятно быть более дружелюбными, понимающими и добродушными по отношению друг к другу.
В деловой сфере опираться лучше на вежливость, воспитанность, скромность и гибкость.
В вопросах здоровья надо поберечь себя и своевременно отдыхать.
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Появляется потребность в равновесии и гармонии во всём. Важно найти баланс и учитывать не только свои желания, потребности, стремления, но и окружающих, близких людей. В этом поможет ответственность. Лунное затмение позволит гармонизировать свою судьбу.
Благоприятно быть более дружелюбными, понимающими и добродушными по отношению друг к другу.
В деловой сфере опираться лучше на вежливость, воспитанность, скромность и гибкость.
В вопросах здоровья надо поберечь себя и своевременно отдыхать.
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Алина Юрчак