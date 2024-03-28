Астроном Рублёва: Москвичи ещё столетие не увидят солнечное затмение

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что приближающееся 8 апреля затмение Солнца можно будет увидеть только из Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.
Жителям Москвы, как и всей России этот феномен увидеть не удастся.
В то же время в некоторых регионах нашей страны ожидаются погодные аномалии. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
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«Я могу назвать дату. Это 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области мы не увидим», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Рублева.
«В субботу в Дагестане сильные осадки, дождь и мокрый снег. На Урале в пятницу сильный снег. В пятницу и субботу на Алтае дождь, а в горах ветер до 22 м/с. Сегодня-завтра в Забайкалье снег и ветер. Сегодня ветер до 30 м/с, а дальше до 22 м/с. В Амурской области в пятницу сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается также метель и ветер до 22 м/с», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
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Мелисса Тимофеева