Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проблему обманутых дольщиков в Московской области удалось полностью решить, заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, в регионе восстановлены права 117 тыс участников долевого строительства.
«Все 117 тыс обманутых дольщиков Подмосковья, пострадавших в разное время от недобросовестных застройщиков, получили жильё или денежную компенсацию. У нас осталось лишь 100 дольщиков в Одинцове, потому что жители не захотели получать компенсацию, а попросили достроить им дом. Дом мы достроим до конца февраля», – пояснил глава региона в эфире телеканала «Россия».Он добавил, что при этом остаются такие хлопоты, как благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в многоквартирных домах и устранение различных недоделок.
Ранее сообщалось, что Московская область использовала разнообразные механизмы помощи обманутым дольщикам. В их числе – завершение строительства действующими или привлечёнными застройщиками, финансирование из регионального и федерального бюджетов, предоставление квартир инвесторами. Ещё один инструмент – достройка и выплаты через региональный и федеральный фонды.
Сейчас все проблемные жилые комплексы достроены и введены в эксплуатацию. Подписывать документы и принимать квартиры власти Подмосковья намерены в тесном взаимодействии с застройщиками, инвесторам и Минжилполитики Московской области.
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Лора Луганская