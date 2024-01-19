Радио1
Главная / Новости / Общество/ Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков

Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков

19 января 2024, 22:55
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проблему обманутых дольщиков в Московской области удалось полностью решить, заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, в регионе восстановлены права 117 тыс участников долевого строительства.
«Все 117 тыс обманутых дольщиков Подмосковья, пострадавших в разное время от недобросовестных застройщиков, получили жильё или денежную компенсацию. У нас осталось лишь 100 дольщиков в Одинцове, потому что жители не захотели получать компенсацию, а попросили достроить им дом. Дом мы достроим до конца февраля», – пояснил глава региона в эфире телеканала «Россия».
Он добавил, что при этом остаются такие хлопоты, как благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в многоквартирных домах и устранение различных недоделок.


Подмосковные власти продолжают контролировать дальнейшую судьбу сданных долгостроев, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Московская область использовала разнообразные механизмы помощи обманутым дольщикам. В их числе – завершение строительства действующими или привлечёнными застройщиками, финансирование из регионального и федерального бюджетов, предоставление квартир инвесторами. Ещё один инструмент – достройка и выплаты через региональный и федеральный фонды.

Сейчас все проблемные жилые комплексы достроены и введены в эксплуатацию. Подписывать документы и принимать квартиры власти Подмосковья намерены в тесном взаимодействии с застройщиками, инвесторам и Минжилполитики Московской области.

Читайте также:

Дольщики ЖК «Можайский» начали получать квартиры после десяти лет ожидания

Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир

Более ста дольщиков подмосковного долгостроя ЖК «Благовест» получили ключи от квартир
#дольщики
#долевое строительство
#квартиры
#жильё
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники грабят жителей Подмосковья под предлогом проверки подлинности банкнот
19 января 2024, 23:02

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с проверкой подлинности наличных денег через мобильное приложение. Злоумышленники звонят жертвам и предлагают им проверить подлинность бумажных купюр.
«Они просят установить на смартфон якобы официальное приложение Центробанка под названием «Банкноты Банка России», но скачать его необходимо по их ссылке. Как только пользователь устанавливает это фишинговое приложение, преступники получают доступ к его смартфону и банковским счетам», – рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там отметили, что официальное приложение «Банкноты Банка России» действительно существует и доступно на сайте Банка России. Однако оно предоставляет информацию только о защитных признаках банкнот, но не определяет их подлинность.

В ГУРБ посоветовали получившим сообщение от представителя госучреждения, связанного с деньгами, проверять информацию. Для этого нужно найти официальный сайт организации и позвонить по указанному там номеру.

Читайте также:

Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

Экс-советник президента назвал три способа отличить мошенников от звонков родных

Житель Жуковского украл в магазине мобильный телефон и выбросил сим-карту
#мошенник
#гурб
#деньги
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дзержинского Шелухин попросился в отставку
19 января 2024, 22:39

Фото: Фотобанк МО

Глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин подал заявление об отставке. Он направил его в Совет депутатов муниципалитета.
В своём телеграм-канале Шелухин пожелал всем удачи и приложил фото заявления.
«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», – сказано в заявлении.
Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года. До этого он временно исполнял полномочия главы Дзержинский с 4 мая – после того, как эту должность покинул Сергей Будкин. До этого работал первым замруководителя областной Госжилинспекции.

Читайте также:

Андрей Воробьев обсудил с главой Дзержинского вопросы оказания помощи участникам СВО

Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью

Школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году
#дзержинский
#заявление
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стартовавший в Мытищах капремонт детсада завершат к осени
19 января 2024, 21:45

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Капитальный ремонт начался в дошкольном отделении школы №26 в Мытищах, рассчитанном на 255 детей. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В планах – большой объём работы в дошкольном отделении «Дюймовочка». Нужно заменить кровлю, фасад, окна, инженерные коммуникации. Обновим мебель и оборудование. Рабочие уже приступили к демонтажным работам, завершить их планируется к 15 февраля. Летом проведём благоустройство территории», – написала Купецкая в своем телеграм-канале.
Детсад открылся 26 декабря 1979 года и с тех пор в нём ни разу не проводили капитального ремонта. В здании площадью 1 890 кв м размещаются девять групп, в том числе две ясельные. Во время ремонта воспитанники будут ходить в соседние детсады.

Завершить работы планируют в августе этого года.

Читайте также:

В домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации

В Подмосковье начали капремонт серпуховской и пушкинской и школ

Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье
#капремонт
#школа
#юлия купецкая
#мытищи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье к выборам президента начали готовить общественных наблюдателей
19 января 2024, 21:20

Фото: пресс-служба МИСК МО

Стартовала работа общественных штабов по наблюдению за президентскими выборами. Одновременно началось обучение наблюдателей, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Ленинском городском округе провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые станут участниками электоральной кампании. На семинаре выступили опытные наблюдатели, в том числе на прошедшей губернаторской кампании. Были и те, кто займётся наблюдением впервые.
«Мы повторили основы работы наблюдателя, затронули вступившие в силу изменения в избирательном законодательстве. На семинарах также применяется интерактивная программа с разбором возможных правонарушений на избирательных участках. Моделируются действия для нестандартных случаев, которые могут возникнуть в процессе наблюдения», – рассказал член Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы по подготовке и координации наблюдателей Сергей Леонов.
Обучение общественных наблюдателей уже прошло в городских округах Коломна, Луховицы, Власиха, Ступино, Балашиха, Кашира, Истра, Чехов, Мытищи, Долгопрудный и других. В ближайшее время семинары планируется провести в Люберцах, Зарайске, Наро-Фоминске, Пушкинском, Фрязин и Шатура.

Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты региона будет работать круглосуточно. Также планируется организовать горячую линию для обращения граждан и фиксации сигналов о нарушениях.

Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

Читайте также:

Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника

В Подмосковье началось обучение информированию о выборах президента

Подмосковных избирателей проинформируют о голосовании на президентских выборах
#голосование
#президент
#выборы
#наблюдатели
#обучение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России зафиксировали сокращение естественной убыли населения
Росстат: естественная убыль населения в 2023 году сократилась на 19,3%
19 января 2024, 20:34

Фото: iStock/SewcreamStudio

В России на 19,3% сократилась естественная убыль населения. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года убыль населения уменьшилась на 19,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Она составила 438,3 тысячи человек, а годом ранее насчитывала 543,4 тысячи россиян.

Однако за этот период наблюдалось и сокращение рождаемости. Она составила 1 миллион 600,7 тысяч человек, понизившись на 3,0%. Согласно показателям 2022 года число родившихся в России достигло 1 миллиона 741,2 тысяч человек.

Ранее Росстат сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году должна составить 84,5 года. Также в организации добавили, что в 2024 году продолжительность жизни россиян оценивается в 73,1 года.

Читайте также:

«Рожают в основном маргиналы»: Демограф Ракша раскрыл будущее России на ближайшие 20 лет

«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти

Путин: за десять месяцев реальный рост зарплаты в России составил 7,7%
#россия
#статистика
#население
#смертность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японский лунный модуль SLIM впервые совершил успешную посадку на Луну
19 января 2024, 20:32

Фото: iStock/Elen11

Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) впервые смог совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований.
Уточняется, что с модулем поддерживается связь, а статус миссии подтверждается. В ближайшее время должна появиться информация об успешности посадки.

SLIM весит 200 килограммов, а его высота составляет 2,4 метра. Он создан для изучения кратеров и рельефа на Луне и оснащен камерой для измерения количества элементов, содержащихся на лунной поверхности. Таким образом, модуль может сесть в определенном месте с погрешностью всего 100 метров.

Подготовка к мягкой посадке SLIM началась 17 января. 7 сентября 2023 года ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима. Она также вывела в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission.

19 января также стало известно, что аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета.

Читайте также:

В России разработали новую платформу для спутников

К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту

В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многодетная семья из Люберец представила Подмосковье на Всероссийском форуме
19 января 2024, 20:11

Фото: пресс-служба МИСК МО

Многодетная семья Святослава и Марии Негиных из городского округа Люберцы представила Московскую область на форуме «Родные – любимые». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Первое официальное мероприятие Года семьи, который проводится по указу президента Владимира Путина, открылось на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Форум организован для объединения династий со всей страны, диалога поколений, сотворчества детей и взрослых», – говорится в сообщении.
Святослав и Мария в браке 15 лет. Они воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, участвует в спортивных состязаниях. Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил Марию почётным знаком «Материнская слава». Кроме того, в прошлом году Негины стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Семейная пара отметила, что сохранить тёплые отношения помогают любовь, взаимопонимание и труд.

В специальной программе форума участвуют более 1 тыс человек – свыше 250 семей из 89 регионов. Это семейные и профессиональные династии, многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов спецоперации, а активистов Движения первых.

Специальную программу к форуму «Родные – любимые» и официальному старту Года семьи подготовил и стенд Московской области. Найти афишу программы можно на сайте.

Читайте также:

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Глава Каширы Шувалов поздравил с днём рождения дочь участника СВО

В Московской области реализуется программа «Обеспечение жильём молодых семей»
#семья
#многодетная семья
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#люберцы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Журавлёв: Нужен жёсткий контроль в сфере вторичной переработки мусора
19 января 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.
«Нужна жесточайшая система контроля, которая сейчас чаще всего дает сбои, и назначение единого оператора. Появление списков, которые составлены внутри этой организации, а потом уже одобрены правительством – первый шаг к наведению порядка в отрасли. За нарушения нужно ввести гигантские штрафы, зависящие, допустим, от оборота компании. Думаю, тогда желающих выбрасывать мусор вдоль дорог в России станет гораздо меньше», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.

Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей правил перевозки строительных отходов выявили в Московской области с начала января, общая сумма штрафов составила более 20,4 млн рублей.

Читайте также:

Рекультивация полигона ТБО «Лесная» завершится в этом году

Штрафы за нелегальную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 20,4 млн рублей

В Подмосковье привлекли дополнительные машины для вывоза мусора
#мусор
#перевозки
#рекультивация
#компании
#штрафы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлпрокуратура проводит проверку после инцидента на подъёмнике в Яхроме
19 января 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Мособлпрокуратуры

Прокуратура Московской области начала проверку после остановки кресельного подъёмника горнолыжного комплекса у города Яхрома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«По предварительным данным, подъёмник, на котором в тот момент находились люди, остановился из-за недостаточного натяжения троса, вызванного поломкой поворотного колеса. Все граждане были оперативно эвакуированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник. В результате пострадали два человека, которые сорвались вниз.


Читайте также:

В прокуратуре назвали возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье

Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма
#горные лыжи
#инцидент
#прокуратура
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф