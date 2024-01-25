В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье с середины декабря прошлого года совершили около 330 тыс поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Зима в Подмосковье». Баннеры размещены на 60 автобусах большого класса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Туристический проект правительства Московской области популяризирует достопримечательности и места отдыха в регионе. Тематически брендированные транспортные средства курсируют в разных городах региона», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что Мострансавто обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линиях работают более 4,7 тыс автобусов.
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