В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок

В Подмосковье с середины декабря прошлого года совершили около 330 тыс поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Зима в Подмосковье». Баннеры размещены на 60 автобусах большого класса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.