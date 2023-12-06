Жена пилота попросила Путина не наказывать мужа

Фото: iStock/frentusha
Жена второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который посадил 12 сентября самолет в поле под Новосибирском, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наказывать мужа.
«Известия» пишут, что Анна напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж самолета решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Но, пройдя половину пути, пилоты поняли, что топлива не хватит, поэтому и посадили самолет в пшеничном поле.
По словам Анны, мужчины сделали невозможное. Их нужно считать героями. Женщина считает, что наказывать командира воздушного судна и второго пилота несправедливо.
Читайте также:
У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки
В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси»,-говорит жена.
«В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — говорит Анна.Ранее сообщалось, что в столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.
Читайте также:
У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки
В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
Мария Фирсова