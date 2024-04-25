Жена предпринимателя Стерлигова рассказала о разногласиях в семье из-за религии

Фото: iStock/kieferpix
Супруга российского предпринимателя Германа Стерлигова Алёна опровергла слова мужа о разводе и заявила о разногласиях в семье на почве религии.
«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга», — рассказала Стерлигова в разговоре с «Газетой.Ru».
Однако она отметила, что сейчас муж не общается ней. Кроме того, из пятерых детей, Стерлигов общается только с двумя. По ее словам, каждый живет своей жизнью, и при этом все счастливы.
Женщина также предположила, что религиозные вопросы, возможно, возникают в каждой семье.
Ранее Герман Стерлигов в своем Telegram-канале сообщил, что лишил наследства трёх своих детей, а с женой развёлся.
Читайте также:
Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод
В Госдуме захотели наказывать за развод отправкой в зону СВО
Ариана Гранде подала на развод с мужем
Элина Позднякова