Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жена предпринимателя Стерлигова рассказала о разногласиях в семье из-за религии

Жена предпринимателя Стерлигова рассказала о разногласиях в семье из-за религии

25 апреля 2024, 14:24
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Супруга российского предпринимателя Германа Стерлигова Алёна опровергла слова мужа о разводе и заявила о разногласиях в семье на почве религии.
«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга», — рассказала Стерлигова в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако она отметила, что сейчас муж не общается ней. Кроме того, из пятерых детей, Стерлигов общается только с двумя. По ее словам, каждый живет своей жизнью, и при этом все счастливы.



Женщина также предположила, что религиозные вопросы, возможно, возникают в каждой семье.

Ранее Герман Стерлигов в своем Telegram-канале сообщил, что лишил наследства трёх своих детей, а с женой развёлся.

Читайте также:

Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод

В Госдуме захотели наказывать за развод отправкой в зону СВО

Ариана Гранде подала на развод с мужем
#храм
#женщина
#развод
#документы
#telegram
#психиатр
В Кашире прошел Чемпионата по компьютерному многоборью среди долголетов
25 апреля 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В клубе «Активное долголетие» городского округа Кашира прошёл муниципальный этап Чемпионата по компьютерному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях приняли участие граждане пожилого возраста и участники клуба «Активное долголетие» городского округа.

«Жители старшего поколения демонстрировали знания по общей цифровой и финансовой грамотности, а также показывали навыки работы с поисковыми системами. Участники, показавшие высокие результаты, выйдут в областной этап и поборются за право представить 22 июня Подмосковье во Всероссийском финале в Москве», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что стать участников проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

Читайте также:

Каширские молодогвардейцы провели субботник в микрорайоне Ожерелье

Каширские тхэквондисты по итогам онлайн-аттестации получили чёрные пояса

Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»
#подмосковье
#активное долголетие
#женщины
#жители
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала апреля в Московской области из окон выпали шесть детей
25 апреля 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

В Подмосковье с началом сезона открытых окон отмечен всплеск случаев падения детей с высоты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, только в апреле в регионе из окон выпали шесть детей.
«Два случая отмечено в Люберцах, по одному – в Кашире, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Егорьевске. К счастью, все живы. Примечательно, что из шести пострадавших одной девочке уже 10 лет. И такие случаи попадаются в статистике всё чаще. Это только кажется, что наши дети уже повзрослели… На самом деле им постоянно нужно напоминать о безопасности», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что провела в Дубне родительское собрание по профилактике травматизма и безопасности детства. Подмосковный детский омбудсмен поблагодарила организаторов за радушный приём и внимание.

Читайте также:

Мишонова предложила ввести в Подмосковье новую выплату для детей с особыми потребностями

Омбудсмен Мишонова рассказала, как замотивировать молодёжь на рождение детей

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: Санкции Японии не выдерживают критики
#ксения мишонова
#омбудсмен
#дети
#правозащита
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВОЗ раскрыла, в какой стране живут самые пьющие дети
ВОЗ: английские подростки оказались самыми пьющими в Европе
25 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/Eva-Foreman

Английские дети употребляют алкоголь чаще других несовершеннолетних в Европе. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что к такой статистике привела нормализация употребления алкоголя в Великобритании.

По результатам исследования, каждый третий 11-летний ребёнок (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних детей (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали спиртные напитки.

Такой показатель стал самым высоким среди изученных ВОЗ 44 стран. Результат основывается на данных 280 тысяч детей.

Также исследователи подчеркнули, что чаще всего алкоголь употребляют дети из богатых семей. Они повторяют за родителями, которые периодически употребляют вино.

Следом за Великобританией в тройку вошли Франция и Испания.

Читайте также:

«Тушить пожар бензином»: эксперт алкорынка заявил о риске трагедий из-за запрета алкоголя

В России могут запретить продажу алкоголя на майских праздниках

Юрист Соловьёв предложил ввести запрет на продажу алкоголя в маленькой таре
#воз
#алкоголь
#великобритания
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, насколько работникам важно участие компании в благотворительности
«Авито Работа»: 42% работникам важно участие компании в благотворительности
25 апреля 2024, 14:22

Фото: iStock/champpixs

Сотрудники российских компаний рассказали, насколько им важно участие фирмы-работодателя с социальной деятельности.
Аналитики «Авито Работы» сообщили «Радио 1», что для 42% работающих россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности и иных программах социальной поддержки.

«Мы видим, как при привлечении кандидатов наряду с материальными факторами на первый план выходит важность развития бренда работодателя и социальной деятельности компании как элемента этого бренда», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

По данным исследования, такие компании участвуют в субботниках и иных мероприятиях по облагораживанию территории, акциях по сбору продуктов и вещей для нуждающихся, благотворительности.

21% респондентов отметили, что их работодатель поддерживает сбор средств для благотворительных фондов. А ещё 7% опрошенных заявили, что не работают в компаниях, поскольку являются самозанятыми.

Опрос был проведён с привлечением свыше семи тысяч работающих россиян.

Читайте также:

Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле

Эксперты «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России

Аналитики «Авито» выяснили, сколько россиян хотят работать рядом с домом
#работа
#россияне
#благотворительность
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье для детей-сирот станут доступнее жилищные сертификаты
25 апреля 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Мособлдума внесла изменения в законодательство о предоставлении жилищных сертификатов детям-сиротам. Срок их выдачи продлевается с 1 ноября до 16 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
При этом, если ребёнку-сироте исполнится 18 лет в декабре того года, когда он должен был получить сертификат, по письменному заявлению он сможет получить его в следующем году.

Дети-сироты, переехавшие в Московскую область и которым по закону положено жильё, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру, а теперь у них также будет выбор.
«Московская область – лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала действия государственной программы Московской области «Жилище» на 2017 – 2027 годы жильём обеспечены 4,8 тыс. детей-сирот. В прошлом году этот показатель составил 766 человек, из них 320 получили сертификаты. В текущем году планируется обеспечить жильем более 760 детей-сирот. На это в бюджете заложено свыше 3 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в основном будут выдаваться жилищные сертификаты – более 660.

Читайте также:

Участники спецоперации из Подмосковья получили бесплатное представление их интересов в суде

В Подмосковье участникам СВО и их семьям предоставят бесплатное сопровождение в суде

Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#дети-инвалиды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские молодогвардейцы провели субботник в микрорайоне Ожерелье
25 апреля 2024, 14:07

Фото: пресс-служба г.о. Кашира

Весенний субботник провели активисты каширского отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в микрорайоне Ожерелья, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Ребята проделали большую работу по уборке территории. В частности, они вычистили участок под мостом, где за зиму скопилось большое количество мусора. Активисты проявили трудолюбие и ответственность и собрали весь мусор в мешки», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета отметили, что в ближайшее время молодогвардейцы планируют провести продолжение субботника, чтобы помочь поддержать чистоту и порядок в родно округе.

Ранее сообщалось, что масштабный субботник был проведён на территории лечебных подразделений Каширской больницы: в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения, они очистили от листьев и мусора около 10 тысяч квадратных метров.

Читайте также:

В Кашире проводят установку новых автобусных остановок

Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках

В Подмосковье 27 апреля проведут для школьников «День добрых дел»
#кашира
#субботник
#молодая гвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Дугенцова рассказала, как избавиться от «кредитной зависимости»
25 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Многие россияне испытывают психологическую зависимость от кредитов. Они берут деньги в долг, чтобы казаться успешными и богатыми, вместо того, чтобы таковым действительно являться.
Постоянное использование кредиток может привести к накоплению долгов, стрессу и неустойчивости в финансовом плане. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как можно избавиться от «кредитной зависимости».

Одной из причин кредитозависимости эксперт выделила недостаток, когда человек не знает, как порадовать себя другим способом, а не деньгами, а также отсутствие финансовой грамотности и детская позиция.

«Самый первый шаг, как при любой зависимости — нужно ее признать. Затем провести анализ ситуации и ответить себе на вопрос: «Как я могу действовать иначе и что мне для этого нужно?». После этого нужно выстроить четкий план по возвращению долгов и выплате кредитов», — рассказала Дугенцова в интервью с Общественной Службой Новостей.

Она также посоветовала строго запретить себе брать кредиты. Кроме того, следует заняться изучением финансовой грамотности и изучить азы взрослой жизни.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что поможет быстрее выплатить кредит

Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Россиянам раскрыли, как делятся кредиты при разводе
#психолог
#эксперт
#банки
#кредиты
#человек
#план
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных парках пройдет общеобластная программа «Весенняя перезагрузка»
25 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 27 апреля состоится программа «Весенняя перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках мероприятия посетители парков смогут убрать парковые территории, собрать макулатуру и нанести рисунки на поврежденные участки деревьев специальными красками.

«В Раменском городском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам и веселые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора. В Сквере им. В. А. Зайцева в Коломнае пройдет ретровыставка «Мода эпохи СССР», а в сквере «28 квартал» в Жуковском желающие смогут проявить свои творческие способности на открытом микрофоне «Весеннее вдохновение». В парке «Мечта» Наро-Фоминска организуют творческие мастер-классы, на которых научат создавать поделки из батареек», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что также 27 апреля в 36 парках пройдет открытие проекта «Общественный огород».

Читайте также:

Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья в майские праздники

В Центральном парке Щёлкова установили контейнер для пластиковых крышек

В сёлах и деревнях Подмосковья отремонтируют около 220 км дорог
#рисунки
#мероприятия
#концерт
#парки
#уборка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники спецоперации из Подмосковья получили бесплатное представление их интересов в суде
25 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Московская областная дума приняла закон, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут получить бесплатное представление их интересов в суде в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Юридическая помощь очень востребована, но поступали обращения о необходимости расширить эту меру поддержки, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Родственники участников СВО рассказали, что некоторые ситуации, в частности связанные с оформлением льгот, требуют разрешения через суд. Теперь, в соответствии с принятым сегодня законом, бойцы и их семьи смогут получить бесплатную помощь в виде представительства в судах и различных органах со стороны Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи», – сказал Брынцалов.
В пресс-службе добавили, что участники СВО и члены их семей также могут получить бесплатные юридические консультации и помощь в подготовке различных документов.

Читайте также:

В Подмосковье участникам СВО и их семьям предоставят бесплатное сопровождение в суде

Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна

Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО
#мособлдума
#игорь брынцалов
#сво
#военные
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф