В Госдуме захотели наказывать за развод отправкой в зону СВО

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Во время обсуждения закона ЛДПР единовременной выплате супругам при регистрации брака депутат заявил, что проблема не в низком количестве свадеб, а в большом уровне разводов.
Милонов отметил, что инициатива неплохая, но добавил, что поддержал бы идею, если бы авторы законопроекта добавили штраф за расторжение брака или обязательными работами в зоне спецоперации.
«Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — сказал он.Депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с перечисленным им предложениями.
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