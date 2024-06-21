Жена Зеленского заявила о психологическом истощении

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph сообщила о своем психологическом истощении.
Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает.
По ее словам, никто не желает быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне служит ее работой. Жена украинского лидера подчеркнула, что старается не читать новостей перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
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По ее словам, никто не желает быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне служит ее работой. Жена украинского лидера подчеркнула, что старается не читать новостей перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
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Екатерина Коршунова