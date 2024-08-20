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Жених секс-символ и конфуз Волочковой: что не так со свадьбой фигуристки Трусовой

20 августа 2024, 11:02
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Несколько дней назад призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж. Ее избранником стал фигурист Макар Игнатов. Как прошла свадьба, кто был приглашен и без каких конфузов не обошлось торжество расскажет редакция «Радио 1».

За кого вышла замуж Трусова


Александра Трусова вышла замуж за своего коллегу по фигурному катанию Макара Игнатова. Их связь стала заметной на чемпионате Санкт-Петербурга в январе 2024 года, когда они впервые появились на публике вместе. Долгое время Трусова и Игнатов были коллегами по сборной, а затем вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко, где и зародились их чувства.



Фото: соцсети А. Трусовой

Игнатова называют секс-символом


Высокий брюнет с выразительным взглядом всегда выделялся среди многих фигуристов, но именно олимпийский чемпион Алексей Ягудин первым отметил модельную внешность Игнатова. Во время своего выступления в роли ведущего на Кубке Первого канала — 2022 Ягудин встал перед ареной и во всеуслышание назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания, когда представлял его как участника турнира.

Эту мысль подхватил другой олимпийский чемпион — Максим Траньков. Он стал регулярно называть Игнатова секс-символом во время соревнований, а однажды даже поинтересовался у фигуриста в интервью, как он планирует поддерживать этот статус в наступающем сезоне. С тех пор этот образ прочно закрепился за Игнатовым, хотя такие обсуждения сильно смущают спортсмена.


Фото: соцсети А. Трусовой

Как прошла свадьба Трусовой


17 августа Трусова и Игнатов отметили регистрацию брака в окружении близких друзей и семьи. Александра выбрала для этого случая стильное платье с открытыми плечами, а Макар был в классическом черном смокинге. В своих социальных сетях Трусова поделилась, что решила взять фамилию мужа. Игнатов, по традиции, перенес невесту на руках из ЗАГСа.

Организацию праздника возглавила Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову — Русскую Ракету, королеву четверных и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием. Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт — русская сказка. Площадка —историческая усадьба в Подмосковье „Золотой Лев“», — поделилась Рудковская в своем телеграм-канале.

Особое внимание прессы привлекли наряды невесты, Трусова сменила три платья. На регистрации «русская ракета» предстала в длинном платье «А-силуэта», тогда как для банкета выбрала классическое белое с корсетом. Яна Рудковская отметила, что все образы были от-кутюр.


Конфузы на свадьбе Трусовой


На свадьбу Трусовой и Игнатова приехала Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и ряд других популярных фигуристов: Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, а также Андрей Рудь. Многие поклонник ждали, что свадьбу фигуристов посетит Этери Туберидзе, у которой раньше тренировалась Александра Трусова, но этого не произошло.

Молодоженам гости дарили роскошные подарки и выражали самые добрые пожелания. Одним из самых дорогих презентов стала путевка на Мальдивы от семьи Плющенко.


Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Однако торжество не обошлось без казусов. Балерина Анастасия Волочкова не была на свадьбе, но пожелала поздравить молодых в своих социальных сетях.

«Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам! Приглашаю на мое шоу», — написала знаменитость, перепутав имя жениха.
Напомним, прежде Александра Трусова состояла в отношениях с фигуристом Марком Кондратюком, которого, по всей видимости, имела в виду Волочкова.

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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа
20 августа 2024, 11:09

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующая на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях, изменится с 22 по 24 августа из-за укладки стрелочных переводов на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«22 и 23 августа работы будут проводить с 11:00 до 16:00, ещё одно технологическое «окно» запланировано в период с 22:00 23 августа до 8:00 24 августа. В это время движение будет организовано по соседним путям, из-за чего у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а некоторые будут отменены», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Актуальный график движения размещается на информационных щитах на станциях и вокзалах, он также доступен онлайн — на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Сотрудник Отделения СФР Сурский: мошенники представляются работниками соцфонда
20 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Diy13

Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана граждан, особенно на их уловки попадаются доверчивые люди старшего возраста.
Заместитель директора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Евгений Сурский рассказал, как чаще всего обманывают мошенники.

  1. публикуют в интернете недостоверные сведения о проверках со стороны Социального фонда, налоговой инспекции и органов социальной защиты населения;
  2. распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры в целях сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
  3. навязывают платные услуги: пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами.

Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа, помочь в решении проблем со штрафными санкциями, убеждают предоставить свои персональные данные, дальше просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.

Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном: работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники!

«Получить услуги Социального фонда можно бесплатно в клиентских службах по экстерриториальному принципу, в МФЦ, а также на портале госуслуг. Отмечу, что многие выплаты предоставляются проактивно на основании имеющихся у нас данных», — напомнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин, призвав граждан не доверять незнакомым лицам и не идти на их провокации.

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Финал чемпионата высоких технологий в Новгороде посетят представители 20 стран
20 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/amgun

Представители всех регионов России и не менее 20 стран станут участниками церемонии открытия финала чемпионата высоких технологий, который будет проходить в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, сообщает министерство просвещения РФ.
«Финал чемпионата проведут очно, площадкой мероприятия станет инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай», — отмечается в сообщении.
В рамках чемпионата предусмотрены соревнования по двенадцати компетенциям для студентов колледжей и по четырём компетенциям для школьников от четырнадцати лет. В числе конкурсных направлений заявлена разработка виртуальных миров и мобильных игр, монтаж и обслуживание промышленных роботов, оптоэлектроника, разработка цифровых возможностей для бизнеса и пр.

Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте чемпионата.

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#школьники
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Загруженность подмосковных дорог утром 20 августа составила 5 баллов
20 августа 2024, 09:50

Фото: iStock/amgun

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 20 августа, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на некоторых участках трасс М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Киевское, шоссе Энтузиастов, Минское, Пятницкое и Боровское», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что сегодня в столичном регионе возможны осадки и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём, а также не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по согласованию проектов с ресурсниками
20 августа 2024, 09:33

Фото: iStock/Chagin

Онлайн-сервис «Цифросети» по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями заработал на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сейчас проект запущен в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество, а также несколько областных ведомств. В будущем к «Цифросетям» присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, участвующие в согласовании проектной документации», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Благодаря новому сервису для согласования проектов не нужно будет ходить по различным инстанциям, а вся информация по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя.

Сейчас с помощью сервиса «Цифросети» можно согласовать инженерно-топографический план с Мособлгазом и компанией «Россети Московский регион», а также с рядом ведомств, включая Комитет лесного хозяйства, Главное управление культурного наследия, Минэкологии и Минкульттуризма Московской области.

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В немецкой дочерней компании «Почты России» прошли обыски
В дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH прошли обыски
20 августа 2024, 09:29

Фото: iStock/Pavel Starikov

В помещениях компании RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. Об этом информирует Tagesspiegel.
Уточняется, что также были осмотрены помещения еще одной неназванной компании, которая занимается логистикой. В обысках принимали участие порядка ста правоохранителей.

Согласно информации ТАСС, в «Почте России» не подтвердили эту информацию. Примечательно, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов «Почты России». Доставка отправлений из Германии продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в офисе партии французского президента Эмманюэля Макрона прошли обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названа достойная зарплата у россиян
«Сравни»: 48% россиян назвали достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей
20 августа 2024, 08:50

Фото: istockphoto/ArtemSam

Согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей. Об этом информирует РБК.
«Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных», — отмечается в публикации.

Более двух третей опрошенных (69%) признали, что возможность зарабатывать больше является важным фактором при выборе профессии. Также 80% участников исследования выразили готовность к обучению и повышению квалификации для увеличения своего дохода.

По данным РИА Новости, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года увеличилась и достигла 80,6 тысяч рублей. Однако в разных отраслях и городах ситуация отличается. Наибольшие зарплаты зафиксированы в банковской сфере (294 тысячи рублей), среди государственных служащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.

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#профессии
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Рогов о новом указе Путина: Россия становится спасительным ковчегом для нормальных людей
Член ОП Рогов одобрил указ о поддержке иностранцев с традиционными ценностями
20 августа 2024, 06:58

Фото: istock/nd3000

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
В понедельник Путин подписал указ, предусматривающий гуманитарную поддержку для иностранцев, которые уехали из своих стран из-за неприятия неолиберальных ценностей и политики своих государств. Согласно указу, такие лица смогут получить временное проживание в России без необходимости подтверждения знания русского языка. Также поручено МИД РФ составить список стран, проводящих политику, противоречащую традиционным российским ценностям. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов назвал указ символичным и значимым шагом, который укрепляет Россию как оплот традиционных ценностей.

«Этот указ делает Россию спасительным ковчегом для здравомыслящих людей, отвергающих безумные и искаженные идеи, навязываемые в их странах. Россия предоставляет им возможность найти пристанище и поддержку», – отметил Рогов.

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Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков
«Антиконтрафакт»: почти половина армянских коньяков в России фальсифицирована
20 августа 2024, 06:12

Фото: istock/pixinoo

Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными. В рамках совместного исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции выяснилось, что почти половина продукции содержит спирты невиноградного происхождения.
Для исследования было приобретено 200 образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, которые были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В 177 из них, то есть в 89% образцов, были выявлены нарушения. Почти в половине образцов обнаружены спирты невиноградного происхождения, что является несоответствием требованиям ГОСТов и законодательства РФ. Лишь 23 образца полностью соответствовали стандартам.

Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за ввозимой алкогольной продукцией из Армении и ограничить оборот продукции, не соответствующей стандартам качества. В обращениях указывается, что фальсифицированная продукция создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, что угрожает российским производителям.

Генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник выразила обеспокоенность результатами исследования, отметив, что наличие фальсифицированной продукции на рынке в больших объемах может привести к значительным проблемам для добросовестных производителей.

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