Жених секс-символ и конфуз Волочковой: что не так со свадьбой фигуристки Трусовой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Несколько дней назад призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж. Ее избранником стал фигурист Макар Игнатов. Как прошла свадьба, кто был приглашен и без каких конфузов не обошлось торжество расскажет редакция «Радио 1».
За кого вышла замуж Трусова
Александра Трусова вышла замуж за своего коллегу по фигурному катанию Макара Игнатова. Их связь стала заметной на чемпионате Санкт-Петербурга в январе 2024 года, когда они впервые появились на публике вместе. Долгое время Трусова и Игнатов были коллегами по сборной, а затем вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко, где и зародились их чувства.
Фото: соцсети А. Трусовой
Игнатова называют секс-символом
Эту мысль подхватил другой олимпийский чемпион — Максим Траньков. Он стал регулярно называть Игнатова секс-символом во время соревнований, а однажды даже поинтересовался у фигуриста в интервью, как он планирует поддерживать этот статус в наступающем сезоне. С тех пор этот образ прочно закрепился за Игнатовым, хотя такие обсуждения сильно смущают спортсмена.
Фото: соцсети А. Трусовой
Как прошла свадьба Трусовой
17 августа Трусова и Игнатов отметили регистрацию брака в окружении близких друзей и семьи. Александра выбрала для этого случая стильное платье с открытыми плечами, а Макар был в классическом черном смокинге. В своих социальных сетях Трусова поделилась, что решила взять фамилию мужа. Игнатов, по традиции, перенес невесту на руках из ЗАГСа.
Организацию праздника возглавила Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову — Русскую Ракету, королеву четверных и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием. Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт — русская сказка. Площадка —историческая усадьба в Подмосковье „Золотой Лев“», — поделилась Рудковская в своем телеграм-канале.
Особое внимание прессы привлекли наряды невесты, Трусова сменила три платья. На регистрации «русская ракета» предстала в длинном платье «А-силуэта», тогда как для банкета выбрала классическое белое с корсетом. Яна Рудковская отметила, что все образы были от-кутюр.
Конфузы на свадьбе Трусовой
На свадьбу Трусовой и Игнатова приехала Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и ряд других популярных фигуристов: Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, а также Андрей Рудь. Многие поклонник ждали, что свадьбу фигуристов посетит Этери Туберидзе, у которой раньше тренировалась Александра Трусова, но этого не произошло.
Молодоженам гости дарили роскошные подарки и выражали самые добрые пожелания. Одним из самых дорогих презентов стала путевка на Мальдивы от семьи Плющенко.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Однако торжество не обошлось без казусов. Балерина Анастасия Волочкова не была на свадьбе, но пожелала поздравить молодых в своих социальных сетях.
«Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам! Приглашаю на мое шоу», — написала знаменитость, перепутав имя жениха.Напомним, прежде Александра Трусова состояла в отношениях с фигуристом Марком Кондратюком, которого, по всей видимости, имела в виду Волочкова.
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