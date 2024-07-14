Фигуристка Трусова возвращается в большой спорт

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Фигуристка Александра Трусова возвращается в большой спорт.
«Саша Трусова вернулась в спорт, сейчас мы с ней тренируемся, в Петербурге в сентябре будут уже прокаты, рекомендую», — рассказал Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко на VK Fest.Трусова является чемпионкой России (2022 год), серебряным (2022) и бронзовым (2020) призёром чемпионата Европы, а также серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022).
В конце декабря в Красноярске прошёл чемпионат России, однако Трусова не смогла принять в нём участие по болезни. Также по медицинским показаниям Александре пришлось пропустить и финал Гран-при России, который состоялся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.
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