Стала известна дата свадьбы олимпийской призерши Трусовой и фигуриста Игнатова

Фото: iStock/Виктор Высоцкий
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов сыграют свадьбу 17 августа. Об этом 20-летняя спортсменка заявила на сцене VK Fest в «Лужниках». Дата свадьбы находилась в одном из воздушных шариков.
Когда ведущая назвала в качестве даты 17 августа, Трусова поправила волосы – на спине фигуристки была изображена цифра 17, а на спине Игнатова - 08.
Ранее блогер Эльдар Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA. Их роман разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.
Читайте также:
Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA
Плющенко заявил о намерении открыть реабилитационный центр для спортсменов
Легче переживать личную боль: Комик Сабуров рассказал о своём отношении к юмору
Данил Пономарев