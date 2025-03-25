Женщина раскрыла измену мужа с помощью одного домашнего устройства

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости внедрения Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными при пересечении административных границ.