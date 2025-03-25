Женщина раскрыла измену мужа с помощью одного домашнего устройства

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Женщина поделилась своей шокирующей историей, как ей удалось раскрыть измену мужа с помощью простого домашнего устройства — радионяни. Об этом сообщает издание Mirror.
По словам женщины, она забрала своего годовалого сына в гости к бабушке и случайно оставила одну из радионянь включенной. В ходе разговора, который она услышала, её муж признавался в любви другой женщине, а та в ответ выражала свои чувства.
После этого жена поговорила с мужем, который признался в наличии отношений на стороне, но уверял, что они завершены. Женщина продолжила следить за ним через радионяню и вскоре снова услышала разговор с любовницей. Позже она узнала, что любовница приходила к ним домой.
Это откровение стало последней каплей для женщины. Она приняла решение уйти от мужа и забрать ребенка.
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После этого жена поговорила с мужем, который признался в наличии отношений на стороне, но уверял, что они завершены. Женщина продолжила следить за ним через радионяню и вскоре снова услышала разговор с любовницей. Позже она узнала, что любовница приходила к ним домой.
Это откровение стало последней каплей для женщины. Она приняла решение уйти от мужа и забрать ребенка.
«Мне тошно приходить туда и быть рядом с ним, притворяться, что все в порядке, пока я не найду адвоката. Но мне тошно и от мысли, что она снова будет в моем доме», — написала она.
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Дарья Осипова