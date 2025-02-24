45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой

Нина Меньшикова (фото: кадр из фильма «Девчата»)
Нина Меньшикова стала известной зрителям благодаря роли «мамы Веры» в фильме «Девчата». В этой картине её героиня сжигала письмо от неверного мужа, скрывая слёзы предательства. Но в реальной жизни актриса поступала иначе: она прощала измены и 45 лет пыталась сохранить семью. О судьбе актрисы и ее личной жизни расскажет сайт «Радио 1».
Детство и мечты о кино
Будущая актриса родилась 8 августа 1928 года в Москве. С юных лет она осознавала, что не обладает классической красотой, но верила, что счастье не зависит от внешности. «Не родись красивой, а родись счастливой» — именно в эту мудрость верила девушка.
Её мечтой было кино, и в 1947 году она сделала первый шаг к её осуществлению, поступив во ВГИК на актёрский факультет.
Однако путь к успеху был нелёгким. Её наставник Борис Бабочкин, известный по роли Чапаева, был настроен скептически и не верил в её перспективы. Он критиковал её внешность и талант, постоянно занижал оценки, но Меньшикова не сдавалась. В итоге она перевелась на другой курс, где её поддержали Сергей Герасимов и Тамара Макарова, разглядев в ней драматическую актрису.
Окончив ВГИК в 1953 году, Нина начала получать предложения от режиссёров, но её приоритеты вскоре изменились — она влюбилась.
История любви
Во ВГИКе Меньшикова познакомилась с будущим режиссёром Станиславом Ростоцким. Он пользовался вниманием женщин, но из-за полученной на фронте травмы и носимого протеза сторонился романов, так как стеснялся свокй особенности. Однако Нина была очарована Станиславом, но считала себя недостаточно привлекательной для него.
Станислав Ростоцкий (фото: РИА Новости / Галина Кмит)
Судьба свела их в троллейбусе, где они мило побеседовали. Позже Ростоцкий предложил ей поехать в деревню, где он работал над сценарием вместе с другом. Однако роль Нины оказалась далека от романтики — её пригласили не для вдохновения, а для помощи по хозяйству.
Пока мужчины обсуждали идеи, она убирала дом, готовила еду и занималась бытовыми делами. Вскоре Ростоцкий начал испытывать к ней чувства.
Когда он открыл ей правду о своей хромоте и спросил, согласна ли она быть с ним, Нина лишь спокойно ответила: «Всю жизнь».
В 1956 году они поженились, а вскоре у них родился сын Андрей. Врачи запрещали Нине рожать из-за перенесённого туберкулёза, но она ослушалась, так как хотела детей.
45 лет измен и предательства
Их брак мог бы быть счастливым, если бы не убеждения Ростоцкого. Он считал, что режиссёр обязан влюбляться в своих актрис, иначе нельзя создать правдоподобную историю любви на экране.
Сам он постоянно заводил романы на стороне, но супруге сниматься в кино запрещал — мужчина был уверен, что супруга будет изменять ему с другими режиссерами.
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Меньшикова сопровождала мужа на съёмках, ухаживала за ним, носила с собой чемодан с лекарствами, ведь Ростоцкий страдал от последствий ампутации.
Несмотря на её преданность и заботу, он изменял ей. Нина прекрасно знала о похождениях мужа, но молчала.
На съемках фильма «Герой нашего времени» режиссер влюбился в актрису, которая сыграла роль Бэлы Севилью Белову. Ростоцкий собирался уже уйти к Севилье, поэтому решил поговорить с Ниной и во всем ей сознаться. Однако жена спокойно перебила его: «Ты хотел сказать, что пора сбрить бороду». В этот момент он понял, что не сможет оставить её.
Тяжелые удары судьбы
Желая сохранить семью, Меньшикова почти перестала сниматься, сосредоточившись на роли жены и матери. Она радовалась успехам супруга и сына, который пошёл по их стопам и работал в кино.
Но жизнь нанесла ей страшные удары. Однажды во время поездки за рулем Ростоцкому стало плохо, и, хотя Нина вызвала врачей, спасти его не удалось — он умер от инфаркта. Меньшикова очень тяжело переживала смерть любимого.
Через 10 месяцев трагедия повторилась: их сын Андрей погиб, сорвавшись в ущелье во время съёмок в горах Краснодарского края. Эта утрата окончательно сломила Нину. Она начала стремительно угасать, пережила несколько инсультов, перестала выходить на улицу.
В декабре 2007 года, спустя пять лет после смерти мужа и сына, актрисы не стало. Как она и хотела, её похоронили рядом с мужем и сыном. Теперь их семья воссоединилась навсегда.
Нина Меньшикова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)
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