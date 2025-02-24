«Вот и все, ребятки»: Пинчук разводится с Чобаняном после 6 лет брака

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук разводится с Араем Чобаняном, о чем сообщила в социальных сетях, опубликовав прощальное видео.
«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся. Шесть лет в одном этом коротком видео… Все. Больше я ничего комментировать не хочу. Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь интересная штука», — написала Пинчук.
Поводом для скандала послужили всплывшие переписки, а также интимные снимки, когда страничку Чобаняна взломали неизвестные. Мужчина пытался убедить Пинчук, что это все фейки. Женщина согласилась помириться, если Чобанян докажет свою невиновность. Видимо, у него это не удалось.
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