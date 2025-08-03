Женщина, родившая в подземном переходе Лондона, таинственно исчезла

03 августа 2025, 22:54

В Лондоне женщину, родившую в переходе, увезли неизвестные на синем фургоне

Фото: Istock/bukki88

В Лондоне разыскивают женщину, которая исчезла после того, как родила ребенка прямо в подземном переходе. Об этом сообщает издание The Metro.





По информации газеты, инцидент произошел утром 30 июля около 8:00 (10:00 мск) в районе Уолтамстоу.



Одна из прохожих услышала крики роженицы, помогла ей принять роды и оставалась рядом до 16:00. После этого мать с младенцем увезли двое неизвестных на синем фургоне, и с тех пор их местонахождение остается неизвестным.



По предварительным данным, женщину зовут Энн Мари, и она не имеет постоянного места жительства.





«Наша главная задача — убедиться, что женщина и ее ребенок в безопасности и здоровы, а также имеют доступ к любой необходимой медицинской помощи», — заявил констебль Дэн Купер.