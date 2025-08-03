Российского рэпера наградили медалью имени Твардовского от Министерства Культуры
Рэп-исполнителя ST наградили за вклад в творчество
Рэпер Александр Степанов, наиболее известный под псевдонимом ST, получил государственную награду от Министерства Культуры. Об этом стало известно из личного блога музыканта.
Степанова, известного в жанрах хип-хопа, наградили медалью имени Твардовского на фестивале «Таврида.АРТ» в Судаке. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко лично повесил на грудь артиста награду.
«Это очень приятно. Очень неожиданно. Для меня большая честь оказаться среди людей, которые получили медаль имени Твардовского. Очень приятно, спасибо!» — высказался рэпер после вручения.Отмечается, что данная награда вручается за существенный вклад в реализацию творческих проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
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