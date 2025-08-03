Российского рэпера наградили медалью имени Твардовского от Министерства Культуры

03 августа 2025, 21:39

Рэп-исполнителя ST наградили за вклад в творчество

Александр Степанов (Фото: Instagram* @st_stoizsta)

Рэпер Александр Степанов, наиболее известный под псевдонимом ST, получил государственную награду от Министерства Культуры. Об этом стало известно из личного блога музыканта.





Степанова, известного в жанрах хип-хопа, наградили медалью имени Твардовского на фестивале «Таврида.АРТ» в Судаке. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко лично повесил на грудь артиста награду.

«Это очень приятно. Очень неожиданно. Для меня большая честь оказаться среди людей, которые получили медаль имени Твардовского. Очень приятно, спасибо!» — высказался рэпер после вручения.