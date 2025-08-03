Фигурист Илья Авербух высказался о браке с Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год

03 августа 2025, 21:58

Илья Авербух признался, что иногда переживает из-за того, что он старше супруги

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Telegram @averbukh_ilya)

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова почти пять лет счастливы в законном браке. Разница в 21 год не стала преградой для возлюбленных, которые относятся к этой теме философски. Однако фигурист все же иногда переживает из-за возраста. Слова Ильи приводит Telegram-канал StarHit.





На фестивале «Таврида. АРТ» Илье задали провокационный вопрос, касательно возраста супруги. Авербух не стал скрывать свои мысли об этом.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы всё было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — высказался фигурист.

«Я совершенно по-другому оцениваю каждый наш совместный день», — сообщил Авербух.