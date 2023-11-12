В Госдуме заявили о готовности России к диалогу с Залужным

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Россия готова к диалогу с главнокомандующим Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он также добавил, что в случае принятия решения о замене действующего президента Украины Владимира Зеленского другим кандидатом, США должны рассматривать Залужного.
При этом Чепа отметил, что такое решение не оценит команда Зеленского, потому что при новой власти они не смогут воровать так, как сейчас. Депутат подчеркнул огромную коррупцию в стране.
По словам депутата Госдумы, США могут сделать из Зеленского «козла отпущения», обвинив его во всём после назначения на пост президента Залужного.
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При этом Чепа отметил, что такое решение не оценит команда Зеленского, потому что при новой власти они не смогут воровать так, как сейчас. Депутат подчеркнул огромную коррупцию в стране.
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Анастасия Чинкова