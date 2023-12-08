Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. Церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Сообщается, что российский лидер вручит государственную награду 15 военным. На торжественное мероприятие приглашены более двухсот военнослужащих и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.
Глава государства отметил, что подвиги бойцов специальной операции поражают, ими гордится все государство. Путин также добавил, что честь, чувство долга, беззаветная любовь к отчизне являются определяющими качествами на сегодняшний день.
Напомним, День Героев Отечества ежегодно празднуется в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
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Глава государства отметил, что подвиги бойцов специальной операции поражают, ими гордится все государство. Путин также добавил, что честь, чувство долга, беззаветная любовь к отчизне являются определяющими качествами на сегодняшний день.
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Екатерина Коршунова