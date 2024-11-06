Жертва, амазонка, мать: Психолог Кардиакос перечислила типы женщин, который отпугивают мужчин

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6 ноября считается днем нeзaвиcимыx, гopдыx и oдинoкиx жeнщин.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что гордая, сильная и независимая бывает нескольких типов, и можно выделить собирательные образы.
Психолог добавила, что есть тип женщин, которых мотивирует мужчины слабее, и в этом нет ничего страшного.
По ее словам, все зависит не от того, как видят люди, а от того, как женщина сама себя чувствует.
Анастасия Кардиакос отметила, что идеальный вариант — это баланс, когда мы умеем и выдохнуть, и решить, учитывая желания партнера и находя компромиссы.
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- Жертвенный тип: все тянет на себе, вымотанная, не умеет отдыхать, не умеет просить о помощи, а потом обижается, что ее не ценят. Эта обида копится и в какой-то момент выходит наружу. Такая женщина не умеет говорить напрямую, а желает, чтобы мужчина догадывался сам.
- Тип амазонки: ее гордость будет сродни надменности, она как бы конкурирует с мужчинами и всеми своими силами показывает превосходство своего гендера, тем самым дискриминируя и даже унижая. Она может быть красивой, успешной, но будет немного принижать. В такой женщине много сарказма, мужчинам будет тяжело уживаться с таким типом.
- Тип «жена-мама»: она точно сама знает, как будет всегда лучше. Мужчина рядом будет похожа на ребенка: «Ну что ты сюда опять пошел, ну что ты начальнику опять сказал?». Она будет мужчину стараться сделать достигатором, хотя сама все знает на словах и потом говорит, что это она. Это иллюзорная независимость.
Психолог добавила, что есть тип женщин, которых мотивирует мужчины слабее, и в этом нет ничего страшного.
«Если у нее партнер слабее, но она это признает и не спотыкается об сожаления и несправедливость, то, возможно, ее это будет мотивировать, а именно, что она принимает решения. Здесь говорим про сбалансированную позицию, когда она свою силу приняла и не пытается задавить своего партнера», — объяснила эксперт.
По ее словам, все зависит не от того, как видят люди, а от того, как женщина сама себя чувствует.
«Если все хорошо, тогда ты силу и независимость смогла обрамить в личность. Не в каждой женщине такое уживется. Мы так или иначе зависим от закона, от погоды, от гендера. Избыточная стремление к независимости — это тоже про какую-то боль, где сложно уживаться с кем-то, сложно на кого-то попираться и учитывать», — поделилась собеседница.
Анастасия Кардиакос отметила, что идеальный вариант — это баланс, когда мы умеем и выдохнуть, и решить, учитывая желания партнера и находя компромиссы.
«Очень зависит, как мы эту независимость реализуем в партнерстве, потому что в жизни можно быть достигатором, а вот вместе с партнером где-то мягче следует быть, терпеливее, в отношениях без этого никак», — заключила психолог.
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