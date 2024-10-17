«Придаток»: Психолог объяснила, почему дочь Успенской завидует матери и чем это чревато

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34-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что годами завидовала матери.
«Завидовала маме, потому что у нее был свой путь, своя стезя, своя ниша, где она себя нашла. А я не могла себя нигде найти, поэтому очень страдала от этого», — поделилась Плаксина.
До этого, во время пропажи Татьяны, стало известно, что в семье не самые легкие отношения и, возможно, очередное бегство дочери является следствием жесткой ссоры.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала три причины, по которым Плаксина могла завидовать своей матери.
1. Отсутствие сепарации: если дочь завидует матери — это означает, что она не стала самостоятельной единицей. Сепарированные люди получают от родителей нужное и распоряжаются этим дальше сами, а зависть — это торможение процесса, когда мы не видим реализацию собственных идей. Дочка всю жизнь смотрела на маму, которая пела, она видела результаты, ей казалось, что маме повезло, а ей нет. То есть у нее нет своего пути, который может отличаться.
2. Похищенная любовь: часто дочки завидуют, если любовь матери была направлена на нового мужа, новое дело, публичную деятельность. Ребенок воспринимает реализацию родителя как любовь, которую могли дать ему, но не дали. Тот кусок любви, который мог бы достаться ему, достался работе, фанатам. Зависть похожа на ревность, злость, несправедливость, которые будет испытывать дочь, находясь в этом эмоциональном коктейле.
3. Личная потребность во внимании и восхищении: есть типы личности, которым необходимо внимание. Допустим, истероиды будут стремиться к вниманию, и их будет злить, что его получает кто-то другой. Причем она завидует не маме, а Любови Успенской, у которой очень много свершений, любви, внимания, восхищения, а у нее такого нет.
Анастасия Кардиакос подчеркнула, что во многом на взаимоотношения между дочерью и матерью влияет как раз первый пункт — сепарация.
«Плаксину может резать, потому что она, возможно, считает себя придатком, продолжением Успенской. В случае, когда сепарация произошла, появляется возможность гордиться своим родителем», — заключила клинический психолог.
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