Топ-10 советов от психолога, как сохранить брак на долгие годы

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В последнее время участились случаи разводов, особенно если заглянуть в шоу-бизнес: Алсу и Ян Абрамов, Нюша и Игорь Сивов, Анна Седокова и Янис Тимма, Сергей Шнуров и Ольга Абрамов, Shaman (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова. Невозможно поверить, что даже такие яркие и страстные пары приходят к кризису и распадаются.
Возникает вопрос: можно ли пронести брак через года, сохраняя прежнюю любовь и благополучие?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что можно, и дала несколько советов, как сохранить брак и наслаждаться супружеством много лет.
Также психолог посоветовала не сплетничать о своем браке, а говорить о партнере то, что могли бы сказать ему лично.
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Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что можно, и дала несколько советов, как сохранить брак и наслаждаться супружеством много лет.
- Помнить ваше начало (любовь, ценности, эмоции): иногда пары забывают, почему они друг друга выбрали. Хохотание, легкость и веселость начинает надоедать и раздражать. А, может, вы это и выбирали изначально? Странно, что мы начинаем требовать другое. В наших воспоминаниях много приятных моментов, которые позволяют наполнить себя теплыми мыслями и эмоциями, когда их трудно достать в повседневной рутине.
- Помнить, что любит ваш партнер, и давать ему именно это, а не то, что вам кажется, что ему надо: есть концепция про бесплатные радости — то, чем мы можем порадовать партнера, не потратив денег. Это, например, чай в постель вечером, кофе с утра, конкретное объятие, совместный просмотр сериала, погладить волосы, послушать про рыбалку. Многие пары попадают в тупик, когда начинают делать то, что важным для партнера, но это субъективно. Если не знаете или не помните, спросите напрямую.
- Не бояться конфликтов, а учится говорить через я-послания и просьбы: мы не всегда умеем о личном спокойно говорить, поэтому иногда необходимо выпалить в сердцах. Конфликт — возможность говорить чуть громче, но здесь главное — находить суть. Основные конфликт не по темам, а по тому, как они обсуждаются. Без сути получится обычная склочность. Не превращайте вашу жизнь в склок. Если есть тема, требующая внимания, найдите путь и решение. Спросите друг друга: что тебе мешает, что тебе поможет?
- Уметь предлагать решения: вместо критики и требований предложите решение.
- Не быть друг для друга постоянно мамой или папой, требуя как от ребенка: особенно это относится к женщинам, которые думают, что знают, как мужчинам нужно поступать.
- Быть командой, а не противниками: вы заодно — за вашу семью. Вы не два чужих человека, которые пытаются друг друга победить. Важно идти к формуле общего счастья.
- Держать баланс «брать-давать»: если вы даете очень много, убедитесь, что это то, что надо партнеру. Если истощены, остановитесь и скажите, что хотите ответа.
- Держать баланс «хочу-могу»: ваше хочу тоже есть, важно сохранять индивидуальность в паре, а не быть обслуживающим персоналом.
- Не быть жертвой, а знать себя, свои возможности и границы: у вас есть голос и есть право говорить. Может, вы просто боитесь, что с вами не согласятся или осудят. Но ваше мнение могут не разделять, мир из-за этого не рухнет.
- Помнить, что отношения — это часть жизни, а не единственная тема: есть отдых и работа, родители, собственное хобби, здоровье и интересы.
Также психолог посоветовала не сплетничать о своем браке, а говорить о партнере то, что могли бы сказать ему лично.
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Анастасия Бондарева