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Топ-10 советов от психолога, как сохранить брак на долгие годы

Психолог Кардиакос дала 10 советов, как сохранить брак на долгие годы
Фото: iStock/fufupix

Фото: iStock/fufupix

В последнее время участились случаи разводов, особенно если заглянуть в шоу-бизнес: Алсу и Ян Абрамов, Нюша и Игорь Сивов, Анна Седокова и Янис Тимма, Сергей Шнуров и Ольга Абрамов, Shaman (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова. Невозможно поверить, что даже такие яркие и страстные пары приходят к кризису и распадаются.
Возникает вопрос: можно ли пронести брак через года, сохраняя прежнюю любовь и благополучие?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что можно, и дала несколько советов, как сохранить брак и наслаждаться супружеством много лет.


  1. Помнить ваше начало (любовь, ценности, эмоции): иногда пары забывают, почему они друг друга выбрали. Хохотание, легкость и веселость начинает надоедать и раздражать. А, может, вы это и выбирали изначально? Странно, что мы начинаем требовать другое. В наших воспоминаниях много приятных моментов, которые позволяют наполнить себя теплыми мыслями и эмоциями, когда их трудно достать в повседневной рутине.
  2. Помнить, что любит ваш партнер, и давать ему именно это, а не то, что вам кажется, что ему надо: есть концепция про бесплатные радости — то, чем мы можем порадовать партнера, не потратив денег. Это, например, чай в постель вечером, кофе с утра, конкретное объятие, совместный просмотр сериала, погладить волосы, послушать про рыбалку. Многие пары попадают в тупик, когда начинают делать то, что важным для партнера, но это субъективно. Если не знаете или не помните, спросите напрямую.
  3. Не бояться конфликтов, а учится говорить через я-послания и просьбы: мы не всегда умеем о личном спокойно говорить, поэтому иногда необходимо выпалить в сердцах. Конфликт — возможность говорить чуть громче, но здесь главное — находить суть. Основные конфликт не по темам, а по тому, как они обсуждаются. Без сути получится обычная склочность. Не превращайте вашу жизнь в склок. Если есть тема, требующая внимания, найдите путь и решение. Спросите друг друга: что тебе мешает, что тебе поможет?
  4. Уметь предлагать решения: вместо критики и требований предложите решение.
  5. Не быть друг для друга постоянно мамой или папой, требуя как от ребенка: особенно это относится к женщинам, которые думают, что знают, как мужчинам нужно поступать.
  6. Быть командой, а не противниками: вы заодно — за вашу семью. Вы не два чужих человека, которые пытаются друг друга победить. Важно идти к формуле общего счастья.
  7. Держать баланс «брать-давать»: если вы даете очень много, убедитесь, что это то, что надо партнеру. Если истощены, остановитесь и скажите, что хотите ответа.
  8. Держать баланс «хочу-могу»: ваше хочу тоже есть, важно сохранять индивидуальность в паре, а не быть обслуживающим персоналом.
  9. Не быть жертвой, а знать себя, свои возможности и границы: у вас есть голос и есть право говорить. Может, вы просто боитесь, что с вами не согласятся или осудят. Но ваше мнение могут не разделять, мир из-за этого не рухнет.
  10. Помнить, что отношения — это часть жизни, а не единственная тема: есть отдых и работа, родители, собственное хобби, здоровье и интересы.

Также психолог посоветовала не сплетничать о своем браке, а говорить о партнере то, что могли бы сказать ему лично.

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#развод
Россияне могут принять участие в акции «Умный город»
31 октября 2024, 19:43

Фото: Росмолодежь

В рамках проекта «Всё для Победы!» Народный фронт совместно с Минстроем России реализует акцию «Умный город».
Цель акции заключается в поддержке российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также в восстановлении объектов инфраструктуры в новых субъектах РФ. Все желающие могут принять участие в сборе средств на закупку бронежилетов, защитных шлемов, аптечек, генераторов, квадрокоптеров, средств связи и иного оборудования. Акция также позволит передать новым российским субъектам программное обеспечение и оборудование для реализации проектов «Умный город».

В рамках акции осуществляется передача писем со словами поддержки бойцам ВС России. «Умный город» продлится до 10 декабря текущего года. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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#сво
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Российским водителям предрекли нервную зиму
Синоптик Шувалов предупредил водителей о нервной зиме
31 октября 2024, 19:12

Фото: iStock/Milan Krasula

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что предстоящая зима в России может стать тяжёлой для автомобилистов.
«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Шувалов добавил, что этой зимой кроме частых перепадов температур ожидаются частые гололедицы и снегопады.

А автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал при ураганах стараться не садиться за руль, поскольку оказаться на дороги во время этого природного явления может быть очень опасно.

«Лучше заранее спланировать маршрут, посмотреть прогноз погоды и, изучив ситуацию на дороге, понять, что ураган просто так не приходит. Иногда лишний раз можно головой покрутить, посмотреть на небо, с одной стороны оно белое, с другой серое, а впереди черное, и, наверное, туда лучше не ехать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.

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#дороги
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#автомобили
#водители
#безопасность
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Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям
Опрос: Почти 80% работников СМИ положительно отозвались о нейросетях
31 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/Dragos Condrea

Опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
При этом отмечается, что 65% респондентов уже применяют нейросети в работе. Из них 71% делает это для генерации текста с помощью, 51% — для генерации изображений.

«Такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — прокомментировала результаты исследования в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.

Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.

«Если говорить про кино, то надо готовить себя к тому, что будет все больше и больше генеративного контента. От коротких роликов и зарисовок в соцсетях до показов нейрофильмов. Количество профессионалов будет увеличиваться. Дойдёт до того, что на экранах мы будем видеть несуществующих актеров, которые будут обучены на актерской игре и технике настоящих живых людей. Всё это будет монетизироваться. В итоге всё будет доступно для каждого», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Перегудов.

Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

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#кино
#журналисты
#технологии
#профессии
#искусственный интеллект
#люди
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На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»
31 октября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подмосковье провели комплексную модернизацию онлайн-сервиса «Градпроработка». Это сделано для повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Ведомство запустило сервис совместно с Мособлгеотрестом в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья. Пользователи обратились к нему уже более 9,5 млн. раз. Главная функция сервиса – оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.
«Благодаря модернизации сервис «Градпроработка» стал многофункциональной онлайн-платформой. Это надёжный инструмент при сборе исходных данных о территории и оценке её потенциала для перспективного строительства или реконструкции объектов. Он позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей», – пояснил министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Среди новшеств сервера в Мособлархитектуре назвали функцию генерации справки о земельном участке. Она позволяет получить все данные о территории в едином файле.

Другое нововведение состоит в том, что в случае ограничений по использованию земельного участка сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.

Помимо этого, расширен функционал загрузки файлов с координатами границ. Модернизация сервиса позволила загружать файлы с координатами границ участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Сервис также получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей.

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#подмосковье
#московская область
#участок
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Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время
31 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Olga Novikova

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что цена на сливочное масло в России будет скорректирована уже в ближайшее время.
«На это повлияет и закупаемое масло в дружественных странах и насыщение нашего внутреннего рынка. Объективно, снижение оптовых цен уже происходит — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с неделей ранее», — объяснил в беседе с RT Березнюк.

Он добавил, что рост стоимости на продукт был вызван объективными факторами, среди которых увеличение себестоимости производства, повышение ключевой ставки, индексация зарплат работников производства.

А директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил снижение средней ставки по вкладам стандартной коррекцией данных.

«Возможно, какое-то количество банков до этого повысили резко ставку и сейчас немного скорректировали вниз. Тенденция будет к тому, что в ближайшее время ставка по депозитам повысится», — добавил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Ранее сообщалось, что Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время.

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Москвичей предупредили о сильном ветре
Синоптик Цыганков предупредил о приходе холодного фронта в Москву
31 октября 2024, 17:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что столицу ожидает похолодание и сильный ветер в ближайшие дни.
Он отметил, что порывы ветра завтра и послезавтра, 1 и 2 ноября, будут достигать 20 м/с.

«Температура ночью около от 1 до -°С, по области до -4°С. Днём завтра ещё положительная температура — 4°С, а следующие дни уже попрохладнее. Ночью тоже от -1 до -4°С по области, а днём около 0°С. Самый холодный день — 5 ноября, там ночью до -6°С по области и днём от -3 до 2°С», — добавил в беседе с RT Цыганков.

А в Кузбассе уже выпал первый снег. Водителей в регионе предупредили об особой осторожности, так как снежный покров на дорогах может значительно усложнять движение автомобилей.

«Будьте внимательны за рулем! Если ещё не успели сменить шины на зимние — откажитесь от междугородних поездок! Снижайте скорость, держите дистанцию и обязательно пристегнитесь!», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.

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Возврат денег за лекарства и скидки на услуги ЖКХ: льготы для пенсионеров в 2024 году
31 октября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть дохода в месяц. Подробнее о льготах расскажет редакция «Радио 1».

Кому положена скидка на коммунальные услуги в 2024 году?


Скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется определённым категориям пенсионеров. В первую очередь, это пенсионеры, достигшие возраста 70 лет и старше. Также право на льготу имеют:
  • Ветераны труда;
  • Инвалиды I и II группы;
  • Лица, пострадавшие от радиационных катастроф (например, Чернобыльская АЭС);
  • Участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, возможность получения скидок может зависеть от региона проживания, так как часть льгот регулируется местными властями.


Как получить скидки на коммунальные услуги?


Для оформления скидки необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения или МФЦ. При себе нужно иметь следующие документы:
  • Паспорт гражданина РФ;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Документы, подтверждающие право на получение льготы (например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана труда);
  • Копия квитанций за последние месяцы оплаты коммунальных услуг.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего принимается решение о предоставлении скидки.


Фото: istockphoto/VvoeVale

Как посчитать скидку на услуги ЖКХ пенсионерам?


Размер скидки зависит от категории пенсионера и региона проживания. Например, для лиц старше 70 лет скидка составляет 50% от суммы коммунальных платежей. Для инвалидов и ветеранов труда размер скидки также варьируется и может достигать до 100%.

Расчёт производится следующим образом: сумма начисленных коммунальных платежей умножается на процент скидки, который установлен для данной категории граждан.


Какие ещё есть льготы пенсионерам?


Помимо скидок на услуги ЖКХ, пенсионеры могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки:
  • Льготы на проезд в общественном транспорте;
  • Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях;
  • Компенсация расходов на лекарства;
  • Налоговые вычеты при покупке недвижимости.

Также стоит отметить, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки пожилых людей, такие как бесплатные путёвки в санатории или субсидии на оплату жилья.

Таким образом, пенсионеры имеют право на различные виды льгот, включая скидки на услуги ЖКХ. Чтобы воспользоваться этими возможностями, важно своевременно обращаться в соответствующие органы и предоставлять необходимые документы.

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Боец UFC Шара Буллет: Если бы не Россия — Грузия была бы частью Дагестана
31 октября 2024, 17:44

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет ответил на слова чемпиона организации грузина Мераба Двалишвили, который ранее заявил, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же», сообщает Sport24.
Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе заявил, что Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. По его словам, это не одно и то же.

Магомедов удивился, почему грузины сейчас недолюбливают Россию, хотя они должны благодарить ее.

«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. Если знали историю, то знали, что от Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Магомедов.

Он напомнил, что Дагестан полвека воевал с Россией, однако сейчас это все позади и дагестанцам комфортно жить в составе РФ. Боец возмутился, что внешние враги хотят разделить Россию на части, продвигая русофобство. По его словам, сейчас для русских непростое время, поэтому все народы, проживающие на территории РФ должны быть единым кулаком.
#россия
#грузия
#дагестан
#рф
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Депутат Нилов объяснил необходимость опасность запретов алкоголя
31 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/shuttertop

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что к любым ограничениям и запретам продаж алкогольной продукции надо подходить осторожно, так как это чревато всплеском серых схем реализации спиртного.
Он отметил, что вместо запретов необходимо усилить пропаганду вреда алкоголя и популяризацию здорового образа жизни.

«Надо всячески напоминать, что алкоголь вредит здоровью. Больше надо заниматься пропагандой о вреде алкоголя», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

А в Югре будут судить четверых иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

«Во время личного досмотра оперативники изъяли у них 500 свертков с наркотическим средством, мобильные телефоны и банковские карты. Сотрудники полиции установили три тайника с наркотиком, которые сбытчики успели оборудовать на территории Юрги. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности.

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