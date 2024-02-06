Жильцам 140 домов Сергиева Посада сделают перерасчёт за недополученное отопление

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Жителям 140 домов, пострадавших от сбоев в системе теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе, сделают перерасчёт за недополученные в январе отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В микрорайоне Клементьевский сумма начислений уменьшена на 17%, в пострадавших домах на проспекте Красной Армии – на 15%. Перерасчёт сделают также жителям поселка Лакокраска, деревень Семенково и Путятино», – говорится в сообщении.Начисления с учётом перерасчёта отражены в платёжных документах за январь 2024 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.
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Лора Луганская