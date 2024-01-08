Жителям Реутова сделают перерасчёт из-за проблем с отоплением

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Отмечается, что от жителей поступило большое количество жалоб на низкую температуру в квартирах. В связи с этим, по указанным адресам прибыли сотрудники управляющих компаний, которые провели замеры и составили акты.Науменко лично контролирует происходящую в округе ситуацию. Он посетил котельную №4, которая обслуживает 50 домов города. В настоящее время она работает на полной мощности – воду прогревают три котла. Оператор котельной Светлана Наханькова отметила, что сейчас всё работает в штатном режиме.
Специалисты ЖКХ и сотрудники Единой диспетчерской службы работают в круглосуточном режиме, поэтому при появлении заявки от жителей, в любое время отвечают на интересующие вопросы, а также оперативно приезжают по адресам обратившихся.
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