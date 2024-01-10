Житель Алтайского края задержан за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали в Новоалтайске 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении государственной измены.
Как считают силовики, россиянин действовал в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещённого на территории РФ, передаёт «Интерфакс». Он самостоятельно установил через интернет связь с организацией и в подтверждение своих намерений отправил видеозапись, на которой приносил присягу.
В ходе общения мужчина неоднократно заявлял о своём желании покинуть Россию и воевать на стороне ВСУ. Также по заданию кураторов он собирал сведения о дислокации воинских частей в регионе и отправлял их украинской стороне.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В ходе общения мужчина неоднократно заявлял о своём желании покинуть Россию и воевать на стороне ВСУ. Также по заданию кураторов он собирал сведения о дислокации воинских частей в регионе и отправлял их украинской стороне.
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Александр Бойцов