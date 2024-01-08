В Подмосковье 12-летний школьник организовал поджог на ж/д

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
Ученик 6 класса нашёл парней из других классов и предложил им заработать 15 тысяч рублей.
SHOT сообщает, что три школьника из Москвы в качестве цели выбрали релейный шкаф у станции Мальчики в Люберцах. Вчера вечером школьники отогнули дверцу и подожгли провода внутри. Возгорание оперативно заметили и ликвидировали. На движение поездов происшествие никак не отразилось. Подростки оставили на месте гаечные ключи и отвертки.
Личности всех поджигателей оперативно вычислили. Ими оказались ученики из разных московских школ 12,15 и 16 лет. Их пригласили в отдел полиции вместе с родителями.
Там два парня постарше скинули вину на младшего. По их словам, это именно он подговорил их пойти на преступление. Он в свою очередь признался, что ему просто предложили денег в Интернете. Никто из поджигателей раньше на учёте в полиции не стоял.
Началась проверка.
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Личности всех поджигателей оперативно вычислили. Ими оказались ученики из разных московских школ 12,15 и 16 лет. Их пригласили в отдел полиции вместе с родителями.
Началась проверка.
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Мария Фирсова