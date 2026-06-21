Жителей и гостей одной страны призвали не пить алкоголь

21 июня 2026, 14:39

Власти Франции призвали жителей не пить алкоголь из-за аномальной жары

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Правительство Франции призвало жителей и гостей страны отказаться от алкоголя на время экстремальной жары. Соответствующее обращение опубликовано на странице кабмина в соцсети X.