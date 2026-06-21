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Жителей и гостей одной страны призвали не пить алкоголь

Власти Франции призвали жителей не пить алкоголь из-за аномальной жары
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Правительство Франции призвало жителей и гостей страны отказаться от алкоголя на время экстремальной жары. Соответствующее обращение опубликовано на странице кабмина в соцсети X.



В связи с аномальной погодой гражданам и туристам рекомендовали пить больше воды и находиться в прохладных или затененных местах.

Министерство спорта, молодежи и общественный жизни также попросило организаторов массовых мероприятий, включая музыкальные фестивали и чемпионат мира по футболу, адаптировать их проведение к температурным условиям: изменить время занятий, предоставить доступ к воде, а также усилить работу медслужб на случай тепловых ударов.

Красный (наивысший) уровень погодной опасности ввели в 35 из 96 департаментов страны. Предупреждение распространилось на запад, юго-запад и частично центр Франции, где температура воздуха может достигнуть +40 градусов Цельсия. Еще в 45 департаментах действует оранжевый уровень.

Лидия Пономарева

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