Врач назвал неочевидный вред алкоголя для мужчин

21 июня 2026, 12:10

Нарколог Хакимзанов: алкоголь чреват мужским бесплодием

Фото: istockphoto/cagkansayin

В России около 15% супружеских пар сталкиваются с диагнозом «бесплодие», причем в значительной части случаев проблема связана с мужским здоровьем. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил заведующий отделением клиники наркологии «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов, обратив внимание на малоизвестный фактор, влияющий на фертильность.