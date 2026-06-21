Врач назвал неочевидный вред алкоголя для мужчин
В России около 15% супружеских пар сталкиваются с диагнозом «бесплодие», причем в значительной части случаев проблема связана с мужским здоровьем. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил заведующий отделением клиники наркологии «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов, обратив внимание на малоизвестный фактор, влияющий на фертильность.
По словам нарколога, многие мужчины ошибочно полагают, что бокал вина за ужином или несколько бутылок пива по выходным не способны навредить организму. Однако данные научных работ свидетельствуют об обратном: даже при умеренном, но систематическом употреблении алкоголя происходит повреждение ДНК в мужских половых клетках, а также возникают аномалии их структуры.
Врач подчеркнул, что этанол является мощным эндокринным нарушителем. Регулярное поступление спиртного в организм подавляет синтез тестостерона, вызывая неуклонное снижение его уровня. Параллельно алкоголь негативно сказывается на сперматогенезе, ухудшая качество, количество и подвижность эякулята.
Особую тревогу, по мнению Хакимзанова, вызывают новые исследования ученых Техасского университета. Они показали, что злоупотребление алкоголем отцом до зачатия наносит плоду больший вред, чем употребление спиртного матерью.
Речь идет о так называемом программирующем эффекте, который передается через поврежденную сперму. Как следствие, у ребенка может развиться фетальный алкогольный синдром (ФАС) — комплекс врожденных патологий, включающий лицевые аномалии, задержку физического развития и умственную отсталость, резюмировал нарколог.
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