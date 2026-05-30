Названы два сока, с которыми нельзя смешивать алкоголь
Ананасовый и грейпфрутовый соки усиливают негативное влияние алкоголя на организм. Об этом сообщил «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.
Грейпфрут и некоторые другие цитрусовые могут влиять на работу ферментных систем в печени и кишечнике. В составе грейпфрута присутствуют вещества, которые блокируют активность ряда ферментов, ответственных за переработку различных соединений, включая алкоголь и ряд лекарственных препаратов. Это может привести к тому, что токсичные метаболиты, такие как ацетальдегид, будут дольше оставаться в организме.
Ацетальдегид является токсичным продуктом распада этанола и играет ключевую роль в повреждающем воздействии алкоголя на печень, сосуды и нервную систему. Замедление метаболических процессов может увеличить токсическую нагрузку на организм, пояснил врач.
Сладкие напитки, такие как ананасовый сок, также могут усиливать негативное воздействие алкоголя. Во-первых, они могут маскировать вкус спиртного, что побуждает человека употреблять больше алкоголя, чем планировалось. Во-вторых, печень одновременно должна перерабатывать алкоголь и регулировать углеводный обмен, что создает дополнительную метаболическую нагрузку на орган.
Однако важно отметить, что нет научных данных о том, что соки, такие как ананасовый или грейпфрутовый, сами по себе наносят дополнительный ущерб печени у здорового человека. Основной фактор, вызывающий повреждение, — это алкоголь и его количество, подчеркнул Петров.
