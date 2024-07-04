План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с начала сезона уже благоустроили 176 дворовых территорий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
Комплексное благоустройство дворов проводится для повышения качества жизни и комфорта жителей региона. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Как пояснили в министерстве, ремонт дворов уже завершён в четырёх городских округах – Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино и Молодёжный.
Читайте также:
Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате
Программа обустройства троп для пешеходов «Пешком» завершена на 65%
«Муниципалитеты продолжают благоустройство по 192 адресам. Сегодня выполнено 28% запланированных работ, благоустроено 176 дворовых территорий. Всего в этом году обновят 620 дворов в 57 городских округах, что значительно улучшит облик и поднимет качество жизни местных жителей», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как пояснили в министерстве, ремонт дворов уже завершён в четырёх городских округах – Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино и Молодёжный.
Читайте также:
Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате
Программа обустройства троп для пешеходов «Пешком» завершена на 65%
Лора Луганская