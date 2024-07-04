Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Всем торговым центрам Московской области придётся заключить договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
ТЦ являются крупнейшими мусорообразователями региона. Транспортная упаковка, пищевые отходы, одноразовая посуда, рекламные проспекты и испорченные товары требует своевременно вывоза. Как пояснили в министерстве, заключение договоров поможет улучшить санитарное состояние вблизи торговых центров и снизить расходы бюджета на ликвидацию навалов.
Как отметили в министерстве, заключить договор с региональным оператором предстоит ещё 191 торговому центру.
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«Иногда собственники торговых объектов, желая сэкономить на утилизации отходов, обращаются к серым возчикам и отправляют отходы на стихийные свалки. Наша цель – перевести все подмосковные торговые центры на договоры с региональными операторами, чтобы процедура была прозрачной», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, заключить договор с региональным оператором предстоит ещё 191 торговому центру.
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Лора Луганская