Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, выдающих себя за инспекторов ФНС

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«Операция» начинается с того, что потенциальная жертва получает электронное письмо якобы от ФНС с сообщением о подозрительных транзакциях и активности. В письме содержится предложение пройти проверку и предоставить сведения по запросу налоговой службы. Для этого адресат должен связаться со своим «инспектором» по приложенным там же контактам», — говорится в сообщении.Тем, кто не предоставит информацию, грозят заморозкой счетов. К письму прилагается скан письма с печатями и реквизитами.
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