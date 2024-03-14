Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей

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Женщина отдала мошенникам 62 миллиона рублей за помощь в переводе ее мужа, участника СВО, с линии фронта в более безопасный тыл, сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Молодая москвичка, директор стройфирмы Любовь так сильно переживала за любимого, что решила любым путём предотвратить его пребывание в зоне российско-украинского военного конфликта.
Своими переживаниями героиня поделилась с родственницей, а та познакомила ее с некой Юлией из Наро-Фоминска, обладающей «большими связями в военкоматах». После встречи со «спасительницей», Любовь совершенно забыла про бдительность и начала предпринимать всяческие попытки, чтобы собрать озвученную ей сумму. Она потеряла все сбережения, продала машину, взяла кредиты и влезла в долги. В итоге женщину обманули, а мошенница пропала с полученным денежным вознаграждением.
Муж героини Кирилл не знал обо всех махинациях супруги и даже не собирался бросать боевых товарищей. Приехав на побывку, он обнаружил, что от былого уровня благосостояния семьи не осталось и следа, жена вляпалась в такие проблемы, что её даже уволили с высокой должности из-за невозможности вернуть долги своим же подчинённым.
Кирилл сразу отправил супругу за помощью в полицию и к опытному юристу. Сейчас мошенницу Юлию разыскивают.
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Своими переживаниями героиня поделилась с родственницей, а та познакомила ее с некой Юлией из Наро-Фоминска, обладающей «большими связями в военкоматах». После встречи со «спасительницей», Любовь совершенно забыла про бдительность и начала предпринимать всяческие попытки, чтобы собрать озвученную ей сумму. Она потеряла все сбережения, продала машину, взяла кредиты и влезла в долги. В итоге женщину обманули, а мошенница пропала с полученным денежным вознаграждением.
Кирилл сразу отправил супругу за помощью в полицию и к опытному юристу. Сейчас мошенницу Юлию разыскивают.
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Мария Федоровцева