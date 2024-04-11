Жителей Подмосковья предупредили об опасности весенних палов травы

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Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«С начала апреля пожарные устранили травяные палы в таких городских округах, как Волоколамский, Шаховской, Ленинский, Домодедовский, Подольский, Клинский, а также Серебряные Пруды. Убедительно прошу не поджигать сухую траву, так как это может привести к возникновению пожара. За подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», – подчеркнул Мурашов.В министерстве напомнили, что в апреле в Подмосковье начался пожароопасный период. Однако многие жители региона, готовясь к летнему сезону на дачах, считают, что, сжигая прошлогоднюю траву, помогают росту молодых растений. На самом деле они наносят большой вред окружающей среде.
«Огонь препятствует естественному процессу удобрения почвы, снижает её плодородие. При возгорании погибают млекопитающие, птицы, насекомые, полезные организмы, для которых сухая трава – родной дом. Пламя настолько быстро распространяется по сухостою, что остановить крайне сложно. И даже небольшой ветерок может перенести его на большие расстояния, что опасно для населённых пунктов и для подмосковных лесов», – заявили в министерстве.За нарушение этих правил физическим лицам грозят штрафы от 15 до 60 тыс. рублей, должностным – от 30 до 110 тыс., юридическим – от 100 тыс. до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
Чтобы неосторожность не стала причиной пожара, нельзя на садовых участках поджигать траву, сжигать мусор. Не следует оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки – на солнце они работают как увеличительные стёкла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву. Запрещается бросать непотушенные спички или сигареты, жечь траву на полях или полянах в лесу.
О природных пожарах нужно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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