Жителей Подмосковья предупредили об опасности весенних палов травы

Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.