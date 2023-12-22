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Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за самую нарядную ёлку региона

22 декабря 2023, 21:36
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Жители Московской области могут принять участие в онлайн-голосовании за самую нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
В начале декабря команда ГУСТ запустила соответствующий конкурс. Активные жители региона создали праздничное настроение всему двору, украсив главный символ Нового года ёлку. Теперь пришла пора выбирать победителей.
«В пятницу в 18 часов началась «Ёлочная битва». В нашем телеграм-канале РевиZорро запущено народное голосование. Оно продлится ровно сутки, до 18 часов 23 декабря. Далее будут определены победители, которые заберут подарки. Приглашаем поддержать участников, выбрать любимчика и насладиться новогодней атмосферой», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ отметили, что вместе с ёлочками жители украшали подъезды и дворы.

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В 2024 году в Московской области отремонтируют более 20 соцучреждений
22 декабря 2023, 21:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В следующем году в Подмосковье планируют отремонтировать более 20 социальных учреждений. На ремонт направят около 740 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году мы продолжим активную работу по улучшению соцучреждений и прилегающим территориям. Всего запланировано отремонтировать более 20 объектов. На это мы предусмотрели 736 млн рублей», – поделилась планами министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
По её словам, в текущем году на ремонт израсходовали 837 млн рублей. Особое внимание уделили капремонт. Капитально восстановлены были 27 объектов на сумму более 809 млн рублей. Косметический ремонт провели в девяти медучреждениях. Расходы на работы составили 28 млн рублей.

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«Аэрофлот» урегулировал спор по 28 самолётам с лизингодателями
22 декабря 2023, 21:14

Фото: iStock/VGORAN

Российская авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала страховой спор по 28 самолётам с лизингодателями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что процесс завершения урегулирования совершался с 14 по 21 декабря.

В компании уточнили, что достигнутые договорённости привели к отмене требований лизингодателями к российским сторонам в отношении этих воздушных судов по страховым полисам. Эти документы были выданы российскими страховыми компаниями. Также были прекращены требования по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».

По результатам проведённой работы, правом собственности на самолёты стала владеть страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования.

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#аэрофлот
#самолёты
#страхование
#россия
#авиакомпания
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Минюст признал иноагентом бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева*
22 декабря 2023, 21:06

Фото: iStock/Photoboyko

Минюст внёс в реестр иностранных агентов бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева*, об этом сообщается на официальном сайте министерства.
По информации Министерства юстиции, Кураев* публично выступал против проведения специальной военной операции, а также участвовал в сборе средств в поддержку вражеской армии.

Бывший служащий Русской Православной Церкви распространял недостоверные сведения, порочащие образ российских властей, а также солдат российской армии.

При этом, отмечается, что в настоящий момент Кураев* проживает за пределами Российской Федерации.

Помимо Кураева*, список иностранных агентов пополнили ещё пять физических лиц и два юридических.

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#рпц
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Фаевская помогла женщине получить квалифицированную медпомощь в СИЗО
22 декабря 2023, 21:02

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла женщине восстановить право на получение медицинской помощи в следственном изоляторе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой о помощи к Фаевской обратились пожилые родители Елены. Их дочь находится в СИЗО с сентября этого года. В ноябре у женщины обострилось хроническое заболевание почек. Незамедлительно от аппарата для решения ситуации уполномоченного выехал замначальника управления – начальник отдела Валерий Шаталов.
«К сожалению, в следственном изоляторе Елене не смогли обеспечить эффективное лечение. Обезболивающие препараты и предложенная схема лечения не помогли. Мы добились приглашения другого специалиста, который провёл дополнительное обследование», – пояснила Фаевская.
По её словам, медик назначил пациентке необходимые анализы и новую схему лечения. Сейчас Елена чувствует себя хорошо.

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#московская область
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Автоэксперт Сажин раскрыл, как определить автоподставщиков на дороге
Автоэксперт Сажин: «Разводилы» начинают давить на жертву»
22 декабря 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/Andrii Zastrozhnov

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам.
«Определить разводил можно просто. Они начинают давить на жертву, оказывать психологическое давление, угрожать огромными судебными исками за ремонт машины, никогда не соглашаются оформлять Европротокол и вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД. Во-первых, им не нужна огласка, во-вторых, это большая трата времени», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

В такой ситуации, отмечает специалист, важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию. При этом, отмечает Сажин, важно открыто заявить «пострадавшим» о своём намерении вызвать правоохранительные органы. Он также рекомендовал для безопасности закрыться в машине.

Кроме того, Сажин напомнил, что на дорогах имеются видеокамеры, которые также могут помочь в разоблачении мошенников.

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#мошенники
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Определены молодёжные столицы России в 2024 году
Кириенко: Москва и Владивосток станут молодёжными столицами в 2024 году
22 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/macky_ch

Молодёжные столицы России в 2024 году были определены в рамках международной выставки-форума «Россия», где состоялась церемония вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Победителей объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Так, молодёжными столицами 2024 года стали Москва и Владивосток. Кириенко выразил благодарность всем участникам, но отдельно выделил победителя прошлого года – Нижний Новгород, который стал примером для других регионов.

Кириенко подчеркнул, что все пять городов-участников достойны обладать этим званием. Таким образом, в следующем году в Москве и Владивостоке пройдёт крупные мероприятия для молодёжи, а в Красноярске, Омске и Мурманске будут представлены другие активности и дополнительные возможности для молодёжи.

Всего удалось собрать 1,3 миллиона голосов. За Москву проголосовали более 340 тысяч человек, Владивосток не намного отстал – за него собрано около 339 тысяч голосов. Омск набрал около 191 тысячи, Мурманск – 172 тысячи, а Красноярск – 117 тысяч голосов.

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В Комитете по культуре Петербурга объяснили введение масочного режима
Масочный режим введён во избежание распространения инфекций
22 декабря 2023, 19:57

Фото: istockphoto.com/cerro_photography

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима для организаторов новогодних праздников, а также массовых мероприятий для предотвращения распространения вирусов.
«Во избежание роста заболеваемости сразу после праздников, надо вспомнить дополнительные меры: контроль за температурным режимом в помещениях, частотой проветриваний, дезинфекцией, обеззараживанием воздуха. Для сотрудников организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий введён масочный режим», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе Комитета по культуре.

Также гражданам рекомендовали соблюдать другие правила гигиены, такие, как регулярное мытьё рук, применение антисептиков, дезинфекция гаджетов и т. д.

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#мероприятия
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Подмосковные катки под открытым небом приняли уже более 80 тыс человек
22 декабря 2023, 19:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Ледовые катки под открытым небом в Подмосковье с начала зимнего сезона посетили более 80 тыс человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На территории региона в этом сезоне будут функционировать 60 катков под открытым небом. Сейчас работают уже 42 катка. На многих открыты пункты проката спортинвентаря», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
Он отметил, что на территории парков в этом году развернут 46 катков, из них 16 – с искусственным льдом, 30 – с натуральным покрытием.

На площадях и набережных зальют девять катков с искусственным покрытием. На территориях социальных объектов уже работают все пять площадок с искусственным льдом.

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Омбудсмен Оболонский предложил творчески подходить к возвращению уроков труда
22 декабря 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/Biserka Stojanovic

Исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески.
Он пояснил, что старшеклассникам, например, надо предлагать то, что будет интересно, а главное действительно полезно для их дальнейшей жизни.

«Взрослым ребятам нужно автодело, чтоб категорию автомобиля, например, B и C получали. Для девочек медицинское дело, это очень важно, любая девочка — это будущая мама, для которой бывает важно оказание первой медицинской помощи или помощи в экстремальной ситуации. Я считаю, что надо творчески к этому вопросу подходить. И, взрослым классам надо предлагать какие-то серьёзные мотивационные вещи, и они с удовольствием будут принимать это», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Оболонский.

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#труд
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