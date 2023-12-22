Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за самую нарядную ёлку региона

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Жители Московской области могут принять участие в онлайн-голосовании за самую нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
В начале декабря команда ГУСТ запустила соответствующий конкурс. Активные жители региона создали праздничное настроение всему двору, украсив главный символ Нового года ёлку. Теперь пришла пора выбирать победителей.
В ГУСТ отметили, что вместе с ёлочками жители украшали подъезды и дворы.
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«В пятницу в 18 часов началась «Ёлочная битва». В нашем телеграм-канале РевиZорро запущено народное голосование. Оно продлится ровно сутки, до 18 часов 23 декабря. Далее будут определены победители, которые заберут подарки. Приглашаем поддержать участников, выбрать любимчика и насладиться новогодней атмосферой», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Лора Луганская