Жителей Подмосковья призвали не ловить редких рыб во время осенней рыбалки

Фото: пресс-служба Минэкологи МО
В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали быть внимательны к редким видам рыб во время осенней рыбалки в Подмосковье.
В пресс-службе ведомства назвали осень в регионе идеальным временем для рыбалки. Вода остывает, трава на водоёмах отмирает, а рыба начинает активно перемещаться и питаться.
Вместе с тем там напомнили, что в водоёмах Московской области представлены виды рыб, внесённые в Красную книгу Подмосковья. Рыбакам советуют запомнить таких представителей подводной фауны, как обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь и европейская ручная минога.
В Минэкологии подчеркнули, что за ловлю краснокнижных рыб можно понести как административное, так и уголовное наказание.
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«Опытные рыбаки знают, что в этот период можно поймать настоящие трофеи. Среди богатых хищником подмосковных водохранилищ выделяют Истринское, Можайское, Озёрнинское и Рузское», – рассказали в пресс-службе.
Вместе с тем там напомнили, что в водоёмах Московской области представлены виды рыб, внесённые в Красную книгу Подмосковья. Рыбакам советуют запомнить таких представителей подводной фауны, как обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь и европейская ручная минога.
В Минэкологии подчеркнули, что за ловлю краснокнижных рыб можно понести как административное, так и уголовное наказание.
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Лора Луганская