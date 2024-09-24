23 сентября в России начался пятый сезон акции «БумБатл»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
23 сентября по всей России стартовал пятый сезон акции «БумБатл», организованной Всероссийским экологическим движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основная цель этого проекта — снижение чрезмерного потребления бумаги и развитие культуры обращения с отходами. Любой желающий может стать участником акции.
В коллективном зачетном этапе по сдаче бумаги традиционно принимают участие детские учреждения, колледжи, университеты, компании и общественные организации.
Важно отметить, что в прошлом году Московская область уже принимала активное участие в этой инициативе. В Мытищах более 200 студентов филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана стали участниками первого экофестиваля «БумБатлФест», который также проходил в рамках акции «БумБатл».
Первые мероприятия в Подмосковье начнутся 25 сентября. Учеников гимназии № 41 в городе Люберцы ждёт экологический урок, посвящённый важности правильной сортировки отходов и рационального использования ресурсов.
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В коллективном зачетном этапе по сдаче бумаги традиционно принимают участие детские учреждения, колледжи, университеты, компании и общественные организации.
Важно отметить, что в прошлом году Московская область уже принимала активное участие в этой инициативе. В Мытищах более 200 студентов филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана стали участниками первого экофестиваля «БумБатлФест», который также проходил в рамках акции «БумБатл».
Первые мероприятия в Подмосковье начнутся 25 сентября. Учеников гимназии № 41 в городе Люберцы ждёт экологический урок, посвящённый важности правильной сортировки отходов и рационального использования ресурсов.
Подробности регистрации на акцию «БумБатл», можно посмотреть на сайте.
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Дайана Хусинова