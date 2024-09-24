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23 сентября в России начался пятый сезон акции «БумБатл»

24 сентября 2024, 12:26
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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23 сентября по всей России стартовал пятый сезон акции «БумБатл», организованной Всероссийским экологическим движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основная цель этого проекта — снижение чрезмерного потребления бумаги и развитие культуры обращения с отходами. Любой желающий может стать участником акции.

В коллективном зачетном этапе по сдаче бумаги традиционно принимают участие детские учреждения, колледжи, университеты, компании и общественные организации.



Важно отметить, что в прошлом году Московская область уже принимала активное участие в этой инициативе. В Мытищах более 200 студентов филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана стали участниками первого экофестиваля «БумБатлФест», который также проходил в рамках акции «БумБатл».

Первые мероприятия в Подмосковье начнутся 25 сентября. Учеников гимназии № 41 в городе Люберцы ждёт экологический урок, посвящённый важности правильной сортировки отходов и рационального использования ресурсов.

Подробности регистрации на акцию «БумБатл», можно посмотреть на сайте.

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#московская область
#подмосковье
#мероприятия
#акции
#экология
На строительстве детсада в посёлке Вуги началось благоустройство территории
24 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возводят в посёлке Вуги городского округа Люберцы, рабочие приступили к благоустройству прилегающей к зданию территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На прилегающей территории началось благоустройство. В здании продолжаются фасадные, сантехнические и отделочные работы. Строители также обустраивают вентиляцию и внутренние инженерные системы. В строительстве задействованы 50 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.
В трёхэтажном детском саду общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров предусмотрено девять групповых ячеек, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и пищеблок. На прилегающей территории установят девять игровых площадок и спортивное ядро.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#люберцы
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#детский сад
#детсад
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Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3»
24 сентября 2024, 12:32

Фото: Минобороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3». Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Отмечается, что беспилотники главе государства представили на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
По данным Госкомвоенпрома, обе модели разработали, а после приняли на вооружение в белорусских войсках в 2024 году. Первый используется для поиска, обнаружения и атаки на стационарные или малоподвижные наземные объекты, а второй — для разведки в обычном и инфракрасном диапазоне.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что западные спецслужбы видят республику как возможное место для эскалации. По его словам, США дали задание для Украины атаковать белорусскую инфраструктуру на юге страны, если сложатся обстоятельства.

«Причина — российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси», — добавил он.

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#александр лукашенко
#бпла
#белоруссия
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Экологический надзор выявил незаконную утилизацию отходов в Подмосковье
24 сентября 2024, 12:27

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области обнаружили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Местные жители сообщили о нарушениях, после чего были проведены проверки.
В городском округе Кашира на земельном участке в деревне Базарово, где находится предприятие по разведению крупного рогатого скота, было замечено сжигание отходов животноводства на открытой местности. Аналогичная ситуация произошла в селе Булатниково Ленинского городского округа: при осмотре участка также были обнаружены следы сжигания отходов.

По итогам проверок предпринимателю из Каширы и организации, работающей в Булатникове, были выданы предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. Министерство экологии потребовало прекратить незаконную утилизацию отходов. Экологи продолжают контролировать ситуацию.

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#нарушения
#акции
#экология
#отходы
#московская область
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Назван способ похудеть на четыре кг за месяц без вреда для здоровья
Диетолог Хачирова: при отказе от хлеба можно похудеть на четыре кг за месяц
24 сентября 2024, 12:25

Фото: iStock/dragana991

Полный отказ от хлебобулочных изделий поможет похудеть на четыре килограмма за месяц. Об этом рассказала диетолог Асият Хачирова.
«Хлебобулочные изделия сделаны из муки высшего сорта, а значит, это высококалорийный продукт с низкой питательной ценностью, то есть калорий вы получаете много, а сытость от такого хлеба надолго не сохраняется. Если человек полностью убирает из своего рациона булки, хлеб, то он очевидно начнет худеть», — рассказала Хачирова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, результат наступит довольно быстро. За месяц при отказе от хлебобулочных изделий можно легко похудеть на 2 — 4 кг.

Диетолог пояснила, что легче всего отказаться от хлеба, если в рационе присутствуют различные крупы. При этом Хачирова отметила, что от макаронных изделий из твердых сортов пшеницы отказываться не нужно. В них содержатся правильные углеводы, из которых человек получает продолжительное насыщение. Таким образом, снижение веса будет происходить плавно и без вреда для здоровья, заключила специалист.

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#хлеб
#диетолог
#человек
#снижение
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С улиц Подмосковья увезли более 3,9 тыс. неправильно припаркованных машин
24 сентября 2024, 12:24

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,9 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки переместили 3922 автомобиля, что на 245 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе — 363, второе место по этому показателю занял округ Мытищи, где переместили 322 автомобиля. На третьем месте оказался округ Химки с 319 эвакуированными машинами, на четвёртом — Балашиха (289 эвакуированных автомобилей). А замыкает пятёрку недельного антирейтинга округ Котельники, где на штрафстоянки увезли за нарушение правил парковки 197 машин.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Хинштейн призвал Павла Дурова раскрывать данные злоумышленников силовикам РФ
24 сентября 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова призвали раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на депутата Госдумы от Самары Александра Хинштейна.
«Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вёл во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами», — сказал парламентарий.
Он добавил, что сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.

Хинштейн подчеркнул, что в стране работает конституционная неприкосновенность людей, их жилища, а также тайна переписки и связи в принципе, поэтому не должна страдать приватность граждан.

Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.

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#павел дуров
#новости
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Подмосковье поучаствует в Международном чемпионате по битве роботов
24 сентября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/KamiPhotos

В Международном чемпионате по битве роботов смогут принять участие жители Подмосковья. Как уточнили в Минцифры РФ, первый отборочный тур состоится в грядущую субботу, 28 сентября, при поддержке московского правительства в спорткомплексе «ЦСКА Арена». В текущем году также предусмотрена новая дисциплина «Битва мини-роботов».
«Впервые в 2024 году Чемпионат пройдет по двум дисциплинам: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и новая дисциплина «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм», — сказано в публикации ведомства.
В первом этапе поучаствует 48 команд из РФ, РБ, КНР, Ирана, Индии и Бразилии. Желающие смогут посмотреть прямой эфир. Начало в 12:00.

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#россия
#новости подмосковья
#подмосковье
#роботы
#чемпионат
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Химки вошли в тройку округов-лидеров по числу контейнеров для сбора вторсырья
24 сентября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба г.о. Химки

В Химках установлено 218 контейнеров по приёму на переработку пластика, алюминия и текстиля, по этому показателю округ вошёл в число лидеров Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Баки для приема отходов, пригодных для переработки, есть во всех микрорайонах Химок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вещи из контейнеров для сбора текстиля отправляются не только на переработку: если они в хорошем состоянии, то их передают нуждающимся: многодетным семьям, в дома для престарелых и детские приюты.

В администрации также напомнили, что жители Химок могут заказать вывоз крупногабаритного мусора: отслужившей свой срок сантехники, мебели и бытовой техники. Заявки принимаются онлайн. Кроме того, в округе продолжается акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Избытки урожая принимают на площадке «Мегабак» по адресу: улица Машинцева, дом №9.

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#химки
#вторсырьё
#мусор
#переработка
#экология
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В Подмосковье будут работать 38 катков с искусственным льдом
24 сентября 2024, 11:44

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В зимний сезон 2023–2024 годов в Московской области будет открыто 38 катков с искусственным покрытием льда, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Катки расположатся в парках и общественных зонах региона. Среди них: Пестовский парк в Балашихе, центральные парки Богородского и Пушкинского округов, площадь Дружбы и парк «Фабричный» в Истре, Городской парк Ивантеевки.

Кроме того, планируется открытие новых катков в Дубне, Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступино.

Все катки будут соответствовать общим требованиям: прокат оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, ровный белый лёд, залитый по специальной технике, тёплые раздевалки и шкафчики для хранения вещей и точки продажи горячих напитков.

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