Экологический надзор выявил незаконную утилизацию отходов в Подмосковье

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области обнаружили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Местные жители сообщили о нарушениях, после чего были проведены проверки.
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Дайана Хусинова