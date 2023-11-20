Жителей Пушкинского приглашают принять участие в форуме «Управдом»

Фото: IStock/Tzido
Жителей городского округа Пушкинский приглашают принять участие в форуме «Управдом». Подробнее о мероприятии рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что форум «Управдом» пройдёт в городском округе Пушкинский с 21 по 23 ноября. Традиционно на мероприятии специалисты обсудят темы жилищно-коммунального хозяйства, которые волнуют многих. Форум «Управдом» пройдёт на трёх крупных площадках городского округа:
- город Красноармейск: 21 ноября в 18.00 часов (улица Янгеля, д.33);
- город Ивантеевка: 22 ноября в 18.00 часов (улица Дзержинского 1а);
- город Пушкино: 23 ноября в 18.00 часов (улица Некрасова, д.5).
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- город Красноармейск: 21 ноября в 18.00 часов (улица Янгеля, д.33);
- город Пушкино: 23 ноября в 18.00 часов (улица Некрасова, д.5).
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Екатерина Шмакова