Жители деревни Шарино теперь могут пользоваться централизованным водопроводом

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Деревню Шарино городского округа Клин подключили к централизованному водоснабжению, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. В деревне 27 частных домов, а центрального водопровода никогда не было.
«Деревня расположена на высоте. Из-за этого в сухое лето воды в колодце не было, пропадала она и зимой. Воду собирали как могли - набирали из пруда, кто-то из приносил квартиры», – поделилась жительница деревни Валентина Воробьёва.Благодаря инициативной группе жителей населённый пункт удалось включить в государственную программу. Селяне заказали и оплатили проект, он прошёл экспертизу. А муниципалитет выделил средства на строительство централизованного водопровода. С прошлого года на месте работали сотрудники Водоканала. Деревню запитали от соседней Нарынки.
«Протяжённость водопровода составила около 2,5 км. Мы работали не только в деревне, но и в самом посёлке, делали закольцовку. Благодаря этому в Нарынке улучшилось давление и качество воды», – пояснил гендиректор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков.Пока трубы подвели к 15 домам. В дальнейшем остальные жители тоже смогут подключить свои домовладения.
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