Жители Харькова массово избавляются от жилья

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Жители Харькова начали в срочном порядке распродавать свои квартиры, в связи с решением переехать в другой регион Украины или за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в городе произошло значительное падение цен на недвижимость. Люди готовы продать своё жильё с 50%-ой скидкой.
Покинувшая Украину риелтор, чьё агентство продолжает работать в Харькове, рассказала изданию, что подобного кризиса на рынке недвижимости в городе ещё никогда не фиксировалось.
Она рассказала, что по таким ценам жильё продают те граждане Украины, которые твёрдо решили больше не возвращаться в Харьков.
А покупателями столь дешёвой недвижимости становятся жители пригорода и области, которые «мигрируют» в Харьков.
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Покинувшая Украину риелтор, чьё агентство продолжает работать в Харькове, рассказала изданию, что подобного кризиса на рынке недвижимости в городе ещё никогда не фиксировалось.
А покупателями столь дешёвой недвижимости становятся жители пригорода и области, которые «мигрируют» в Харьков.
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Анастасия Чинкова