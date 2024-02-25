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Жители Харькова массово избавляются от жилья

«Страна.ua»: жители Харькова массово распродают жильё со скидкой 50%
25 февраля 2024, 08:16
Фото: iStock/Inna Dodor

Фото: iStock/Inna Dodor

Жители Харькова начали в срочном порядке распродавать свои квартиры, в связи с решением переехать в другой регион Украины или за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в городе произошло значительное падение цен на недвижимость. Люди готовы продать своё жильё с 50%-ой скидкой.

Покинувшая Украину риелтор, чьё агентство продолжает работать в Харькове, рассказала изданию, что подобного кризиса на рынке недвижимости в городе ещё никогда не фиксировалось.


Она рассказала, что по таким ценам жильё продают те граждане Украины, которые твёрдо решили больше не возвращаться в Харьков.

А покупателями столь дешёвой недвижимости становятся жители пригорода и области, которые «мигрируют» в Харьков.

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#харьков
#недвижимость
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#жители
#украина
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В Запорожской области рассказали о выселении людей, не поддерживающих СВО
Балицкий: в Запорожской области не поддерживающих СВО выселяли на Украину
25 февраля 2024, 08:00

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Жителей Запорожской области, не поддерживающих проведение спецоперации и политику России, выселяли на Украину. Об этом в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Он пояснил, что выселить пришлось несколько семей, которые не поддерживали СВО, оскорбляли президента России, а также флаг и гимн государства.

Балицкий подчеркнул, что были и такие люди, которых пришлось выселять принудительно, поскольку переубедить их оказалось невозможно.

Также губернатор рассказал, что были случаи возникновения угрозы для жизни несогласных. Так, например, с ними могли расправиться соседи, а в самом начале СВО фиксировались самосуды.

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#запорожская область
#россия
#украина
#поддержка
#сво
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На митинге в Тель-Авиве задержали 21 человека
На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека
25 февраля 2024, 06:16

Фото: iStock/ alonkorngreen

В Тель-Авиве задержаны 21 участник антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
Протесты прошли напротив военной базы Кирья, где располагается штаб-квартира Минобороны страны. В них приняли участие сотни израильтян.

Митингующие требуют продвижения переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Полиция применила для разгона демонстрантов водометы.

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В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево произошла «кратковременная перезагрузка» системы паспортного контроля
25 февраля 2024, 06:01

Фото: iStock/ Pavel Muravev

Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба московского аэропорта.
Там уточнили, что это коснулось не всех кабин. Причиной мог стать «большой объем прилетевших одновременно рейсов». Сейчас, как утверждается, система работает штатно.

Очевидцы же сообщали, что в зоне прилета терминала «C» образовалась большая очередь, и пассажиры нескольких рейсов не могут пройти паспортный контроль.

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В столичном регионе 25 февраля ожидаются осадки и порывистый ветер
Синоптики сообщили об осадках и порывистом ветре в столичном регионе 25 февраля
25 февраля 2024, 04:56

Фото: iStock/ Buzun Maksimilian

Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед ожидают жителей столичного региона в последнее зимнее воскресенье, 25 февраля. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.
Температура в Москве днем составит от 0℃ до 2 ℃, ночью — около –3℃.

В Московской области днем ожидается от –2℃ до 3℃, ночью похолодает до –6℃.

Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

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Для одиноких матерей с детьми до 16 лет расширены трудовые гарантии
Расширены трудовые гарантии для одиноких матерей с детьми до 16 лет
25 февраля 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kaan Sezer

Российский работодатель больше не может по собственной инициативе уволить матерей-одиночек с ребенком до 16 лет. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, вступил в силу 25 февраля.
Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку.

По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.

Раньше уволить с работы запрещалось матерей-одиночек с детьми до 14 лет. Депутаты и сенаторы решили увеличить возраст ребенка, обратив внимание на то, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сейчас девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.

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Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
25 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/ Chattrawutt

Более 3 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Больше всего заявок на данный момент подано жителями Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

Заявки на ДЭГ будут приниматься до 23:59 мск 11 марта на «Госуслугах». Проголосовать можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России.

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Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
25 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/ znm

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование",— написано на странице управления в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена.

Соединенные Штаты и Британия с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием — Мурашко
25 февраля 2024, 02:11

Фото: iStock/ Daria Kulkova

Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Мурашко рассказал, что ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые на сегодняшний день являются ведущими причинами смертности населения.

Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.

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Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Россиянам рассказали, как рассчитать размер своей пенсии в 2024 году
25 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.
Далее индивидуальный пенсионный коэффициент необходимо умножить на его стоимость, которая в текущем году составляет 133,05 рубля. К полученному числу надо прибавить фиксированную выплату, равную в этом году 8134,88 рубля.

Россиянам напомнили, что при выходе на пенсию позже положенного срока, сумма выплат увеливается. Однако выход на пенсию можно отложить максимум на 10 лет.

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